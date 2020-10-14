МВД запустило чат-бот для фиксации нарушений на выборах

Министерство внутренних дел (МВД) запустило чат-бот в Telegram "Выборы-2020" для обеспечения прозрачности избирательного процесса.

Как сообщает пресс-служба МВД в своем Telegram-канале, свидетелям нарушения, которые находятся на месте, следует сообщить в полицию через чат бот https://t.me/mvs_ua_bot со своего мобильного телефона.

Чат бот поможет определить такие виды нарушения:

– подкуп избирателей или комиссии;

– финансирование агитации;

– ведения агитации;

– препятствование волеизъявлению.

Далее нужно выбрать область и адрес, где произошло нарушение.

"Если вы находитесь на месте — одним кликом можно добавить геолокацию. После этого отправьте фото или видео нарушения и комментарий к ним. Для обратной связи можно оставить свой номер телефона. Сообщение передается в Ситуационный центр Национальной полиции, обрабатывается и регистрируется, после чего на место происшествия направляется патруль полиции", — говорится в сообщении.

Как ожидается, местные выборы в Украине пройдут 25 октября.

Ранее сообщалось, что Президент Украины Владимир Зеленский инициировал проведение 25 октября всенародного опроса из пяти пунктов, который будет проведен вместе с местными выборами.

Напомним, украинские граждане, которые болеют коронавирусной болезнью или имеют подозрение на COVID-19, смогут проголосовать на местных выборах дома. Для этого необходимо подать заявку до 23 октября включительно.