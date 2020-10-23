Местные выборы-2020: как разобраться в бюллетенях и проголосовать во время карантина

Местные выборы состоятся уже в ближайшее воскресенье — 25 октября. Пройдут они по новому избирательному законодательству, с измененными бюллетенями и в условиях карантинных ограничений.

Delo.ua рассказывает, что и как делать на избирательном участке, чтобы все прошло гладко и безопасно.

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С чего начать

Избирательные участки 25 октября будут открыты с 8.00 до 20.00. Если по какой-то причине вы не получили персональное приглашение на выборы или точно не знаете адрес своего участка, проверить эту информацию можно на сайте Государственного реестра избирателей по адресу регистрации. Если вы находитесь на самоизоляции, то в срок до 20.00 23 октября можно подать на избирательный участок заявление с медицинской справкой, подтверждающей это. Тогда вы получите возможность проголосовать по месту нахождения.

В день выборов на избирательный участок необходимо взять три основные вещи: паспорт, маску и свою ручку (в кабинках для голосования их не будет). При этом, ручка, как и все остальные вещи, должны быть без какой-либо партийной символики, иначе это может быть воспринято как агитация в день выборов. А это запрещено.

Что нужно помнить, заходя на избирательный участок

Поскольку местные выборы-2020 проходят в экстремальных эпидемиологических условиях из-за второй волны COVID-19, нужно учитывать предлагаемые правительством меры безопасности. Так, заходя на избирательный участок убедитесь, что ваша маска плотно прилегает к лицу, закрывая нос и рот, и обработайте руки антисептиком. Постарайтесь не брать с собой на участок детей и домашних животных, а внутри соблюдайте дистанцию по меньшей мере в 1,5 метра.

На входе в избирательный участок вас могут спросить о самочувствии и обязательно должны измерить температуру. Если она будет повышена — могут предложить вернуться домой (но заставить не могут) или же проголосовать в специальной изолированной кабинке, а бюллетени опустить в отдельную урну.

Впрочем, министр здравоохранения Украины Максим Степанов ранее заявил, что в день голосования люди с признаками респираторного заболевания или с температурой выше 37,2 должны будут покинуть избирательные участки и обратиться к врачу за медицинской помощью.

Что делать внутри

Получить бюллетени нужно у членов участковой избирательной комиссии, ответственных за голосование избирателей по вашему месту регистрации. Найти их помогут таблички с адресами. Но и здесь есть небольшие карантинные нововведения. Так, подтверждая личность для получения бюллетеней, не передавайте в руки членам УИК свой паспорт, а просто покажите его.

На местных выборах-2020 избиратели в большинстве населенных пунктов получат по четыре бюллетеня разных цветов: для голосования за городского (сельского или поселкового) голову, депутатов городского (сельского или поселкового) совета, депутатов районного совета и депутатов областного совета. Но так будет не везде. Например, избиратели Киева получат всего два — для голосования за мэра столицы и депутатов горсовета.

Пометки в разных бюллетенях тоже нужно будет сделать по-разному. Это важно, поскольку если заполнить их неправильно, они будут считаться испорченными, и голосование по ним не будет учтено.

Чтобы проголосовать за кандидата в депутаты городского (поселкового, сельского), районного или областного совета, в бюллетене нужно поставить две отметки: "галочку" или "+" в первом квадратике для выбора партии и цифру в соседнем квадратике.

Обратите снимание, что эта цифра должна соответствовать цифре возле фамилии конкретного кандидата и быть написана по трафарету индексным способом — как на почтовых конвертах.

В бюллетенях для голосования за городского (поселкового, сельского) голову нужно поставить одну отметку — "галочку" или "+" в квадратике напротив фамилии кандидата. Такие же бюллетени для голосования за депутатов в городские (сельские или поселковые) советы будут в населенных пунктах, где избирателей менее 10 тысяч.

После того, как вы сделаете необходимые отметки в бюллетенях, опустите их в урну для голосования. Не обязательно, но желательно — в сложенном виде.

Если вы ошибочно поставили отметки не там, где хотели, вы имеете право обратиться к членам избирательной комиссии, которые выдали вам бюллетени и попросить новый. Вам его выдадут, а испорченный погасят и составят об этом соответствующий акт.

Чего делать нельзя

Напомним, что на избирательный участок нельзя приносить любые вещи с партийной символикой и агитировать в пользу или против кого-либо из кандидатов.

В кабинку для голосования нельзя заходить с кем-то. Исключение есть только для людей с инвалидностью, которым нужна помощь в процессе, но об этом нужно уведомить членов участковой избирательной комиссии.

Нельзя фотографировать или снимать на видео бюллетени для голосования и отметки в них. Если вы хотите сделать фото из избирательного участка на память, убедитесь, что вы его делаете не в кабинке для голосования, а просто в помещении. Если в этот момент вы еще не опустили бюллетень в урну, то также убедитесь, что на фото он сложенном виде.

Кроме того, свои бюллетени для голосования нельзя передавать кому-либо (как и брать чужие) или выносить за пределы избирательных участков.

Когда будут результаты

Согласно Календарному плану местных выборов-2020, установленному Центризбиркомом, результаты голосования должны быть установлены до 6 ноября включительно. Официально обнародовать итоги выборов ЦИК должна в течение пяти дней после этого.

В крупных городах может состояться второй тур выборов мэра, если 25 октября ни один из кандидатов не получит абсолютное большинство (то есть 50%+один голос). Повторное голосование может состояться в течение трех недель после установления результатов первого. Например, на местных выборах в 2015 году, которые также прошли 25 октября, второй тур состоялся 15 ноября.

Отметим, что в день голосования на избирательных участках также должен состояться опрос, инициированный президентом Владимиром Зеленским. В нем будет 5 вопросов:

Поддерживаете ли вы идею пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных размерах? Поддерживаете ли вы создание свободной экономической зоны на территории Донецкой и Луганской областей? Поддерживаете ли вы сокращение количества народных депутатов до 300? Поддерживаете ли вы легализацию каннабиса в медицинских целях — для уменьшения боли у тяжело больных? Поддерживаете ли вы право Украины на использование гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом, для восстановления ее государственного суверенитета и территориальной целостности?

Важно помнить, что этот опрос не является разновидностью референдума, участие в нем — добровольное, а юридических последствий в виде принятия парламентом того или иного решения, как утверждает Зеленский, он иметь не будет.

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