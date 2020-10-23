СБУ прикрыла 3 "ботофермы": распространяли фейки перед выборами (ФОТО)

В Николаеве и Одессе киберспециалисты и следователи Службы безопасности Украины блокировали деятельность трех "ботоферм", через которые распространялся деструктивный контент накануне местных выборов.

Об этом в пятницу, 23 октября, сообщает пресс-центр СБУ.

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В частности, в Николаеве оперативники спецслужбы установили, что с началом предвыборной кампании злоумышленники начали через две "ботофермы" активно размещать материалы для дискредитации действий государственной и областной власти.

Причем максимальная активизация распространения деструктивных материалов планировалась накануне и непосредственно в день проведения местных выборов.

"Для распространения ложной информации они использовали ряд бот-аккаунтов. "Ботофермы" обеспечивали техническую возможность удаленной регистрации учетных записей на общедоступных и социально-ориентированных ресурсах через российскую веб-платформу", — говорится в сообщении.

По версии следствия, один из злоумышленников также администрировал в соцсетях группы с общей аудиторией более 300 тысяч участников. Там он размещал материалы, которые, согласно заключению лингвистической экспертизы, содержали призывы к изменению границ территории или границ Украины.

Как отмечается, в рамках начатого уголовного производства правоохранители изъяли доказательства противоправной деятельности фигурантов: компьютерную технику, средства связи и символику страны-агрессора.

"Также изъято оборудование "ботоферм" — 5 сим-банков на 32 порта каждый, почти 4 000 сим-карт операторов связи", — доложили в ведомстве.

На данный момент продолжаются первоочередные следственные действия, направленные на установление обстоятельств зафиксированного преступления, а также установления возможных связей фигурантов с "кураторами" из спецслужб России.

Сейчас следователи органов безопасности готовят сообщение злоумышленнику о подозрении по части 2 статьи 110 Уголовного кодекса Украины.

В свою очередь в Ивано-Франковске, по информации СБУ, местный житель через "ботоферму" в течение 3 лет оказывал заказчикам услуги по созданию десятков тысяч фейковых профилей в соцсетях и мессенджерах.

По оперативным данным спецслужбы, накануне местных выборов в Украине клиентами злоумышленника стали преимущественно абоненты из РФ.

"Они использовали анонимные профили для незаконного влияния на общественное мнение, распространение недостоверной и деструктивной информации", — выяснили правоохранители.

В ходе обыска по месту работы злоумышленника силовики изъяли 2 VoIP шлюзы, 7 USB-модемов, более 1 000 сим-карт и компьютер, из которого он осуществлял управление "ботофермой".

По этом факту начато досудебное расследование.

Ранее Служба безопасности Украины заявила о задержании в Запорожье и Киеве организаторов российских ботоферм, которые пытались повлиять на электоральные настроения украинцев перед местными выборами.

Общая стоимость их техники составляла более 1 млн грн.