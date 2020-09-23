Финансы 1 час назад

СБУ остановила ботофермы, подрывавшие финсектор Украины. Пострадали: ТАС и Айбокс Банк

Кибертеррористы также атаковали топ-чиновников Нацбанка Украины

Фото: пресс-служба СБУ Фото: пресс-служба СБУ
Фото: пресс-служба СБУ

Заблокированные киберспециалистами Службы безопасности Украины мощные ботофермы, которые использовались Россией для распространения деструктивной информации накануне местных выборов, кроме этого использовалась для атаки на украинскую финансовую систему. Об этом сообщает издание From-ua.com.

"Оперативники спецслужбы установили, что для воздействия на электоральные настроения украинцев, кураторы накануне местных выборов распространяли через интернет ложную информацию, направленную на разжигание межэтнической вражды и пропаганду сепаратизма", — говорится в сообщении.

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Следователи установили, что несколько граждан Украины и РФ организовали в Киеве и Запорожье работу так называемых "ботоферм" с задействованием специализированного телекоммуникационного оборудования.

"Злоумышленники, используя SIM-карты украинских и иностранных операторов мобильной связи, создавали и продавали через запрещенные в Украине платежные системы РФ анонимные виртуальные аккаунты для распространения фейковых новостей о политической ситуации в Украине", — говорится в сообщении.

Как сообщил источник в СБУ, знакомый с материалами этого дела и анализировавший изъятые у злоумышленников телефоны и ноутбуки, кроме работы ботофермы на политическую дестабилизацию, также выявлена атака ее участников на украинскую финансовую систему, в частности топ-чиновников Нацбанка Украины, отдельных банков и финансовых институтов.

По словам источника, установлено, что среди пострадавших финансистов и банков, против которых вбрасывали ложную и фейковую информацию: Глава НБУ Кирилл Шевченко, АО "Банк Альянс" и его руководство и акционеры, Дмитрий Яковлев ("Айбокс Банк"), Олег Прилуцкий (банк "Сич"), АО "Универсал Банк" бизнесмена Сергея Тигипко, а также около 20 других финучереждений и лиц.

Деятельность группы и отдельных ее членов еще исследуется правоохранителями.

 

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