Происшествия 1 час назад

Пытались повлиять на местные выборы: СБУ прикрыла российские ботофермы в Киеве и Запорожье

Кураторы этих ботоферм распространяли фейки, направленные на разжигание межэтнической вражды и пропаганду сепаратизма

Фото: СБУ Фото: СБУ
Фото: СБУ

Служба безопасности Украины заявила о задержании в Запорожье и Киеве организаторов российских ботоферм, которые пытались повлиять на электоральные настроения украинцев перед местными выборами.

Общая стоимость их техники составляет более 1 млн грн, сообщает пресс-центр СБУ.

Подпишитесь на канал DELO.UA

В частности, специалисты спецслужбы установили, что ботофермы создавались для "влияния на электоральные настроения украинцев" перед местными выборами.

Как утверждает СБУ, кураторы этих ботоферм распространяли фейки, направленные на разжигание межэтнической вражды и пропаганду сепаратизма.

"Задержанные организаторы создавали и продавали фейковые виртуальные аккаунты для распространения ложных новостей в Украине. Для этого они использовали SIM-карты разных операторов и специальное телекоммуникационное оборудование", — говорится в сообщении.

Читайте также:
Политика в digital: блогер-медведь, вайбер вместо газеты и хайп без рекламы

Указано, что общая стоимость изъятого оборудования составляет более миллиона гривен. Досудебное следствие по делу продолжается.

Как известно, ботофермы — это компании, которые массово создают ложных пользователей соцсетей и от их имени пишут тысячи комментариев. Боты могут очень активно влиять, например, на ход политической кампании, менять мнение пользователей соцсетей на определенную проблему или тему. Также они могут задавать свою повестку дня.

Напомним, ранее министр внутренних дел Арсен Аваков в связи с началом избирательной кампании заявил, что правоохранители будут жестко реагировать на все попытки построения "предвыборных сетей", на подкуп избирателей, провокации и другие нарушения на местных выборах в Украине.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Западные журналисты-расследователи заявили об офшорных миллионных сделках "друзей Путина"
Западные журналисты-расследователи заявили об офшорных миллионных сделках "друзей Путина"
"Слуги народа" официально выдвинули Верещук в мэры Киева
"Слуги народа" официально выдвинули Верещук в мэры Киева
Нардеп от "Голоса" идет в мэры Винницы
Нардеп от "Голоса" идет в мэры Винницы
Загрузка...
Новое видео
Чому кияни не готові до посилення карантину та прагнуть відновлення масових заходів / Delo.ua

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Украина — один из мировых лидеров по использованию секонд-хенда

  3. На киевском заводе Carlsberg прогремел взрыв (ФОТО)

  4. В монгольской пустыне построили крупнейшую солнечную электростанцию

  5. "Укрзализныця" возобновляет продажу билетов на поезда из "закрытых" городов

Загрузка...