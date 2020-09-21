Пытались повлиять на местные выборы: СБУ прикрыла российские ботофермы в Киеве и Запорожье

Служба безопасности Украины заявила о задержании в Запорожье и Киеве организаторов российских ботоферм, которые пытались повлиять на электоральные настроения украинцев перед местными выборами.

Общая стоимость их техники составляет более 1 млн грн, сообщает пресс-центр СБУ.

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В частности, специалисты спецслужбы установили, что ботофермы создавались для "влияния на электоральные настроения украинцев" перед местными выборами.

Как утверждает СБУ, кураторы этих ботоферм распространяли фейки, направленные на разжигание межэтнической вражды и пропаганду сепаратизма.

"Задержанные организаторы создавали и продавали фейковые виртуальные аккаунты для распространения ложных новостей в Украине. Для этого они использовали SIM-карты разных операторов и специальное телекоммуникационное оборудование", — говорится в сообщении.

Указано, что общая стоимость изъятого оборудования составляет более миллиона гривен. Досудебное следствие по делу продолжается.

Как известно, ботофермы — это компании, которые массово создают ложных пользователей соцсетей и от их имени пишут тысячи комментариев. Боты могут очень активно влиять, например, на ход политической кампании, менять мнение пользователей соцсетей на определенную проблему или тему. Также они могут задавать свою повестку дня.

Напомним, ранее министр внутренних дел Арсен Аваков в связи с началом избирательной кампании заявил, что правоохранители будут жестко реагировать на все попытки построения "предвыборных сетей", на подкуп избирателей, провокации и другие нарушения на местных выборах в Украине.