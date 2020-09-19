Политика в dijital: блогер-медведь, вайбер вместо газеты и хайп без рекламы

Креативный подход в кампании Зеленского на выборах президента, а после безусловный успех бренда на парламентских выборах должен был поспособствовать использованию новых форматов политической рекламы. Прошел год, и казалось, что политикам и их технологам пора бы сделать выводы, провести апгрейд личного бренда, спрятать гречку и снять несколько видео для социальных сетей, но нет. Судя по клише на бордах и партийным газетам — воз и ныне там. Редкие случаи креативного подхода теряются среди разложенных по почтовым ящикам открыток.

Интернет c лицом

Очевидно, что влияние интернета на избирателя растет. Беларусь тому пример. Личный бренд выходит на первый план, забирая влияние у брендов компаний. Кто-то видел рекламу Tesla? Нет, потому что параллельно с брендом идет его создатель, который бьет стекла в авто, курит косяк в студии и называет сына набором символов. Илон знает, как словить хайп. А зачастую хайп важнее всего — продукта, маркетинга, сбыта. Главное, тонко встроиться в ключевой инфоповод и получить оттуда внимание. Соцсети стали главным медиа, и если человек в них может заставить о себе говорить, обсуждать, спорить — он победил!

Политики, с опозданием, но начинают понимать, как работает маркетинг. Политика лишилась привилегий владения телеканалами, теперь коммуникации подчиняются рыночным законам. Стандартные для маркетинга инструменты некоторые уже активно используют в политических кампаниях: брендинг, распространение позитива, мониторинг, работа с негативом.

Контент, который увлечет избирателя, сейчас на вес золота. На смену газетным разворотам с сухими отчётами приходит душевное фото с семейного отдыха, видео с рыбалки или сторис, в котором герой кормит уличного котенка. Большая часть аудитории по-прежнему воспринимает контент эмоционально и действует иррационально.

Интернет обрел человеческое лицо. Аудиторию собирает лидер: в блоге или на митинге — не важно. Мы вступаем в эпоху политических ноунеймов, когда человек владеет аудиторией, авторитетом, а упаковать его в политический продукт лишь дело техники. Иметь представительство в интернете — не просто желательно, а необходимо! Персональные сайты, страница в Википедии, статьи в СМИ, видео эфиров, социальные сети — стандартный инструментарий для продвижения личности. Будут и те, кто махнет рукой, мол, какая Википедия в далеком Мухосранске? Но ведь диджитал, хоть и частично, но уже проник в села. Группы в мессенджерах или паблики в соцсетях отвоевали позиции у районных газет.

Поссориться с блогером

Социальные сети жестоки, присутствие первого лица гарантировано добавит негатива. В публичном пространстве лучше всего работает схема, когда в команду первому лицу десантируют лидеров мнений, которые благодаря капитализации своего авторитета поддерживают шефа. Даже Ельцин танцевал со звездами на своих предвыборных концертах. В мире digital привлекают блогеров, продвинутые политики сражаются за их расположение. А если не вышло подружиться, можно вступить в конфликт с блогером — также отличный прием для привлечения внимания. Главное, контролировать ситуацию и знать, как выйти из конфликта.

Параллельно идет тролинг оппонентов. Telegram-каналы уже нарастили аудиторию благодаря сплетням, которые интересны обывателю. Грамотные таргетологи уже не просто настраивают стандартную рекламу на всех, они сегментируют под каждую аудиторию свой месседж. Сторонникам нужно показывать одно, а критиканам — другое.

Скоро могут появиться персонажи подобно герою серии "Черного зеркала". Мультяшный медведь, который шутками топит оппонентов и ничем при этом не рискует. Он может хамить, материться, не знать авторитетов, ему все разрешено, а такие персонажи вызывают улыбку людей. Даже геометка в Instagram может стать поводом посмеяться над партией или бизнесом. А вы проверяли, какие фото показываются по адресу офиса?

Все эти инструменты хоть и неторопливо, но уже начинают входить в перечень новых политических технологий. Репутация в интернете — это большой рынок, в будущем направление вrand рrotection может появиться в каждой крупной компании наряду с пресс-службой и отделом маркетинга. Людям по-прежнему нужны хлеб и зрелище. Гречкой нас уже накормили, осталось дождаться политического интертеймента.