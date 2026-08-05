Від здоров’я до житла: як змінюється корпоративний соціальний пакет

Коли пошкоджене війною житло на тижні чи місяці вибиває працівника зі звичного життя, його особиста криза стає проблемою і для роботодавця. Тому компанії розширюють соціальні пакети інструментами, які допомагають людям долати реальні життєві ризики, а бізнесу зберігати стабільність команди. Одним із них може стати страхування житла, вартість якого роботодавець повністю або частково компенсує працівникам. Тому хочеться підняти тему, як змінюється логіка корпоративних бенефітів і чому бізнес починає дивитися ширше за традиційне медичне страхування.

Найбільш зрозумілим прикладом такої політики залишається медичне страхування. Компанії оплачують його не лише тому, що воно підвищує привабливість вакансії. Доступ до швидкої діагностики й лікування допомагає працівникові швидше відновитися, а роботодавцю зменшити ризик тривалої відсутності людини або втрати її ефективності.

Корпоративне медичне страхування свого часу стало відповіддю на цілком практичну потребу бізнесу. Коли працівник може швидко отримати медичну допомогу, це зменшує тривалість його відсутності та допомагає швидше повернутися до нормального робочого ритму.

Сьогодні в умовах війни ця логіка починає поширюватися і на житло. Його пошкодження або знищення надовго вибиває людину зі звичного ритму: потрібно шукати тимчасове помешкання, організовувати ремонт, відновлювати речі та вирішувати фінансові й побутові проблеми родини. Навіть залишаючись фізично здоровою, людина може на тижні чи місяці фактично випасти з повноцінної роботи.

Пошкодження житла сприймається як особиста проблема людини, але його наслідки швидко переходять у робочу площину. Працівникові складно зберігати звичну концентрацію та ефективність, коли вся його увага зосереджена на тому, де житиме родина і як відновити втрачене.

Саме тому в корпоративних соціальних пакетах починає з’являтися нова опція – компенсація роботодавцем повної або часткової вартості страхування квартири чи будинку. Перші такі кейси вже реалізовано в Україні: підприємства допомогли своїм працівникам застрахувати житло, зокрема від воєнних ризиків.

Йдеться не про спеціально розроблений корпоративний страховий продукт. Працівники оформлюють звичайні поліси страхування квартир або будинків, а роботодавець повністю чи частково фінансує їхню вартість. Новим є саме спосіб використання вже доступного рішення: те, що раніше було особистим вибором власника житла, стає частиною корпоративної політики підтримки персоналу.

Бізнес продовжує інвестувати у бенефіти

Медичне страхування показує, що попит компаній на практичні інструменти підтримки працівників залишається високим. За даними Національного банку України, у І кварталі 2026 року премії зі страхування здоров’я зросли на 22,5% порівняно з аналогічним періодом попереднього року. Квартальне зростання цього сегмента регулятор пояснював, зокрема, оновленням корпоративних договорів.

За даними Національної асоціації страховиків України, за січень-травень 2026 року обсяг премій із добровільного медичного страхування зріс на 24,5%. В ІНГО за цей самий період зростання становило 34,2%.

Отже, бізнес продовжує інвестувати у захист працівників. Водночас компанії розширюють корпоративні програми страхування від нещасних випадків, додаючи покриття на випадок смерті, інвалідності та травмування, зокрема внаслідок воєнних ризиків.

Роботодавці дедалі частіше хочуть передбачити не лише доступ працівника до лікування, а й фінансову підтримку для нього або його родини у найскладніших ситуаціях. Саме тому корпоративні програми страхування розширюються відповідно до ризиків воєнного часу.

Не більше бенефітів, а точніша підтримка

У кадровій конкуренції важлива не лише кількість бенефітів. Значення має те, чи відповідають вони актуальним потребам працівників. Саме тому соціальні пакети поступово рухаються від стандартного набору пропозицій до більш точкової підтримки у конкретних життєвих ситуаціях.

Страхування житла добре вкладається у підхід, за якого працівник отримує вибір між кількома актуальними для нього опціями. Компанія може визначити фіксований бюджет на одного працівника, повністю оплатити базовий варіант або запропонувати співфінансування. Працівник при цьому сам вирішує, чи скористатися можливістю, яку страхову суму обрати та чи доплачувати за ширший рівень захисту.

Для роботодавця це прогнозовані витрати без необхідності компенсувати реальні збитки вже після події. Для працівника – можливість отримати захист майна на суму, яка суттєво перевищує внесок компанії.

Компанії не потрібно створювати складну окрему програму. Вона може визначити суму компенсації або частку співфінансування, а працівник – обрати поліс відповідно до типу житла та власних потреб. Така модель дозволяє поєднати контрольований бюджет роботодавця із реальною цінністю для людини.

Схема не потребує повної перебудови соціального пакета. Її можна запровадити як добровільну опцію для всієї команди або окремих категорій працівників, установивши єдиний розмір компенсації чи різні рівні співфінансування.

Новий напрям корпоративної турботи

Страхування квартири або будинку варто розглядати не як незвичний страховий продукт, а як нову модель корпоративного співфінансування захисту працівника. Наскільки поширеною вона стане, залежатиме від кадрової ситуації, бюджетів компаній і запиту самих команд, - вважає експертка.

Соціальний пакет поступово переходить від стандартного набору переваг до підтримки конкретних життєвих ризиків. Свого часу такою відповіддю стало медичне страхування. Сьогодні роботодавці починають дивитися ширше – на все, що безпосередньо впливає на стабільність, залученість і працездатність людини.