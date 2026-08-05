От здоровья к жилью: как меняется корпоративный социальный пакет

Когда поврежденное войной жилье на недели или месяцы выбивает работника из привычной жизни, его личный кризис становится проблемой и для работодателя. Поэтому компании расширяют социальные пакеты инструментами, помогающими людям преодолевать реальные жизненные риски, а бизнесу сохранять стабильность команды. Одним из них может стать страхование жилья, стоимость которого работодатель полностью или частично компенсирует работникам. Поэтому хочется поднять тему, как меняется логика корпоративных бенефитов и почему бизнес начинает смотреть шире традиционного медицинского страхования.

Наиболее понятным примером такой политики остается медицинское страхование. Компании оплачивают его не только потому, что повышает привлекательность вакансии. Доступ к быстрой диагностике и лечению помогает работнику быстрее восстановиться, а работодателю уменьшить риск длительного отсутствия человека или потери его эффективности.

Корпоративное медицинское страхование в свое время явилось ответом на вполне практическую потребность бизнеса. Когда работник может быстро получить медицинскую помощь, это уменьшает продолжительность его отсутствия и помогает быстрее вернуться к нормальному рабочему ритму.

Сегодня в условиях войны эта логика начинает распространяться и на жилье. Его повреждение или уничтожение надолго выбивает человека из привычного ритма: нужно искать временную квартиру, организовывать ремонт, восстанавливать вещи и решать финансовые и бытовые проблемы семьи. Даже оставаясь физически здоровым, человек может на неделе или месяце фактически выпасть из полноценной работы.

Повреждение жилья рассматривается как личная проблема человека, но его последствия быстро переходят в рабочую плоскость. Работнику сложно сохранять привычную концентрацию и эффективность, когда все его внимание сосредоточено на том, где будет жить семья и как восстановить утраченное.

Именно поэтому в корпоративных социальных пакетах начинает появляться новая опция – компенсация работодателем полной или долевой стоимости страхования квартиры или дома. Первые такие кейсы уже реализованы в Украине: предприятия помогли своим работникам застраховать жилье, в частности, от военных рисков.

Речь идет не о специально разработанном корпоративном страховом продукте. Работники оформляют обычные полисы страхования квартир или домов, а работодатель полностью или частично финансирует их стоимость. Новым именно способ использования уже доступного решения: то, что раньше было личным выбором собственника жилья, становится частью корпоративной политики поддержки персонала.

Бизнес продолжает инвестировать в бенефиты

Медицинское страхование показывает, что спрос компаний на практические инструменты поддержки работников остается высоким. По данным Национального банка Украины, в I квартале 2026 года премии по страхованию здоровья выросли на 22,5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Квартальный рост этого сегмента регулятор объяснял, в частности, обновление корпоративных договоров.

По данным Национальной ассоциации страховщиков Украины, за январь-май 2026 объем премий по добровольному медицинскому страхованию вырос на 24,5%. В ИНГО за этот же период рост составил 34,2%.

Следовательно, бизнес продолжает инвестировать в защиту работников. В то же время, компании расширяют корпоративные программы страхования от несчастных случаев, добавляя покрытие на случай смерти, инвалидности и травмирования, в частности в результате военных рисков.

Работодатели все чаще хотят предусмотреть не только доступ работника к лечению, но и финансовую поддержку для него или его семьи в самых сложных ситуациях. Поэтому корпоративные программы страхования расширяются в соответствии с рисками военного времени.

Не больше бенефитов, а более точная поддержка

В кадровой конкуренции важно не только количество бенефитов. Значение имеет то, отвечают ли они актуальным потребностям работников. Именно поэтому социальные пакеты постепенно двигаются от стандартного набора предложений к более точечной поддержке в конкретных жизненных ситуациях.

Страхование жилья хорошо вкладывается в подход, при котором работник получает выбор между несколькими актуальными для него опциями. Компания может определить фиксированный бюджет на одного работника, полностью оплатить базовый вариант или предложить софинансирование. Работник при этом сам решает, воспользоваться ли возможностью, какую страховую сумму выбрать и доплачивать ли за более широкий уровень защиты.

Для работодателя это прогнозируемые расходы без необходимости компенсировать реальный ущерб уже после происшествия. Для работника – возможность получить защиту имущества на сумму, существенно превышающую вклад компании.

Компании не нужно создавать сложную программу. Она может определить сумму компенсации или долю софинансирования, а работник – выбрать полис в соответствии с типом жилья и собственными потребностями. Такая модель позволяет объединить контролируемый бюджет работодателя с реальной ценностью для человека.

Схема не нуждается в полной перестройке социального пакета. Ее можно ввести в качестве добровольной опции для всей команды или отдельных категорий работников, установив единый размер компенсации или разные уровни софинансирования.

Новое направление корпоративной заботы

Страхование квартиры или дома следует рассматривать не как необычный страховой продукт, а новую модель корпоративного софинансирования защиты работника. Насколько она будет распространена, будет зависеть от кадровой ситуации, бюджетов компаний и запроса самих команд, - считает эксперт.

Социальный пакет постепенно переходит от стандартного набора преимуществ к поддержке конкретных жизненных рисков. В свое время таким ответом стало медицинское страхование. Сегодня работодатели начинают смотреть шире – на все, что оказывает непосредственное влияние на стабильность, вовлеченность и работоспособность человека.