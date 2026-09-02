Еволюція спраги: як вода із вмістом соку змінює щоденні споживчі звички

Культура споживання безалкогольних напоїв у світі активно змінюється. Сучасний споживач звертає дедалі більше уваги на склад продуктів і вибирає ті, які допомагають дбати про здоров'я кожного дня. Сформувався виразний запит на легкі напої, що поєднують природне освіження, приємний смак і максимальний комфорт для організму, роблячи щоденне дотримання питного режиму простим і приємним.

Глобальний тренд

Загальний рух у бік свідомого та здорового способу життя перебудовує ринок напоїв Європи. За інформацією Reuters, один із найбільших світових виробників Danone робить головну ставку саме на питну воду, оскільки споживачі дедалі більше цінують якісну та легку гідратацію. Лише за минулий рік європейський ринок бутильованої води зріс на 5% у грошовому еквіваленті та на 3% в обсягах. При цьому у Великій Британії продажі підвищилися на 9%, а у Франції на 7%.

За прогнозами Mordor Intelligence, європейський ринок бутильованої води продемонструє стабільне зростання і до 2031 року досягне 112,54 млрд доларів. Експерти пов'язують цей тренд безпосередньо з підвищенням культури споживання питної води та розумінням важливості регулярного насичення водою організму протягом дня. Так, за даними Straits Research, у багатьох регіонах світу бутильована вода вже офіційно випередила інші категорії безалкогольних напоїв за загальними обсягами споживання, змінюючи архітектуру полиць у світовому ритейлі.

Справжнім драйвером усієї індустрії став розвиток категорій смакової та функціональної води. Як зазначають аналітики IMARC Group, саме смакова вода є сегментом ринку, що зростає найшвидше. Великий галузевий звіт Fortune Business Insights підтверджує глобальний бум на корисні та функціональні напої, які допомагають вирішити одразу кілька завдань: ефективно тамувати спрагу; підтримувати рівень енергії та імунітет; відновлювати баланс електролітів.

Український контекст

Попри складні економічні умови вітчизняний ринок безалкогольних напоїв рухається у єдиному векторі з європейським. В Україні спостерігається випереджаюче зростання функціональних і смакових продуктів.

Український ринок демонструє суттєвий потенціал для подальшого розвитку. Наразі споживання води на одну людину в Україні на рік становить приблизно 75 літрів, а от у Польщі цей показник перевищує 130 літрів, в Угорщині сягає понад 150 літрів. Світовий досвід показує, що споживачі нерідко стикаються із суто фізіологічним бар'єром: коли надворі спекотно або людина веде активний спосіб життя, організм вимагає значно більше рідини, проте випити необхідну добову норму звичайної води буває психологічно чи фізично важко.

У цьому контексті поява напоїв із додаванням натуральних соків є практичною відповіддю на запит про комфортний питний режим. Це дозволяє споживачам простіше дотримуватися індивідуальної норми гідратації протягом дня.

У 2023 році ми запустили лінійку "Моршинська з соком" без використання консервантів і штучних барвників. Додавання соку та натуральних інгредієнтів допомагає споживати необхідний обсяг рідини без відчуття перенасичення звичайною водою. Сьогодні цей продукт є одним із драйверів категорії негазованих напоїв зі смаками в Україні, утримуючи показник 2,5% загальної ринкової частки.

Ми прогнозуємо, що споживання в цьому сегменті збільшиться з нинішніх 2,5 літра до 8 літрів на рік на душу населення до 2030 року. У десятирічній перспективі сегмент смакових і функціональних вод може зайняти до 15% усього українського ринку води, сприяючи поступовій зміні щоденних споживчих звичок.