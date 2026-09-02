RU
Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,46

--0,07

EUR

51,54

--0,10

Готівковий курс:

USD

44,83

44,72

EUR

52,00

51,83

Економіка
Бізнес
Фінанси
Кар'єра
Війна
Суспільство
Новини
Експерти
Editorial Series

Школа малого

бізнесу
Business Rankings

Ветеранська
економіка
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2026
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
ТОП 100

Лідери
бізнес-репутації
Категорія
Новини
Дата публікації

На підтримку ветеранів у 2027 році планують спрямувати 18,5 млрд грн

ветеран
У 2027 році на підтримку ветеранів планують виділити 18,5 млрд грн

У 2027 році на підтримку ветеранів планують закласти до державного бюджету близько 18,5 млрд грн. Кошти мають спрямувати, зокрема, на житлові програми для ветеранів-ВПО, медичну допомогу, реабілітацію та протезування. Нині в Україні налічується понад 1,5 млн ветеранів.

Як пише Dilo, про це інформує прем'єр-міністр Сергій Корецький.

Як планують посилити підтримку ветеранів

Першочергові кроки щодо посилення державної підтримки ветеранів та їхніх сімей обговорили під час засідання Координаційної ради. Участь у ньому взяли представники Офісу Президента, Міністерства у справах ветеранів, уряду та Уповноваженого Верховної Ради з прав людини.

За підсумками наради міністру Віталію Кіму доручили прискорити роботу з парламентом над схваленням Кодексу про захисників і захисниць державності.

Окремо планують опрацювати житлову програму для ветеранів із числа внутрішньо переміщених осіб. Також серед пріоритетів - розширення доступу ветеранів до медичної допомоги, реабілітації та протезування.

Таким чином, держава визначила ключові напрями роботи у сфері ветеранської політики на найближчий період, зокрема щодо житла, медичної допомоги та законодавчого врегулювання статусу захисників і захисниць.

Нагадаємо, у 2026 році в Україні продовжено реалізацію комплексної програми освітньої підтримки для військовослужбовців та їхніх рідних. Ці пільги дозволяють не лише здобути фахову освіту під час служби, а й гарантують надійний старт для дітей захисників.

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності