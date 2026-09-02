На підтримку ветеранів у 2027 році планують спрямувати 18,5 млрд грн

У 2027 році на підтримку ветеранів планують закласти до державного бюджету близько 18,5 млрд грн. Кошти мають спрямувати, зокрема, на житлові програми для ветеранів-ВПО, медичну допомогу, реабілітацію та протезування. Нині в Україні налічується понад 1,5 млн ветеранів.

Як пише Dilo, про це інформує прем'єр-міністр Сергій Корецький.

Як планують посилити підтримку ветеранів

Першочергові кроки щодо посилення державної підтримки ветеранів та їхніх сімей обговорили під час засідання Координаційної ради. Участь у ньому взяли представники Офісу Президента, Міністерства у справах ветеранів, уряду та Уповноваженого Верховної Ради з прав людини.

За підсумками наради міністру Віталію Кіму доручили прискорити роботу з парламентом над схваленням Кодексу про захисників і захисниць державності.

Окремо планують опрацювати житлову програму для ветеранів із числа внутрішньо переміщених осіб. Також серед пріоритетів - розширення доступу ветеранів до медичної допомоги, реабілітації та протезування.

Таким чином, держава визначила ключові напрями роботи у сфері ветеранської політики на найближчий період, зокрема щодо житла, медичної допомоги та законодавчого врегулювання статусу захисників і захисниць.

Нагадаємо, у 2026 році в Україні продовжено реалізацію комплексної програми освітньої підтримки для військовослужбовців та їхніх рідних. Ці пільги дозволяють не лише здобути фахову освіту під час служби, а й гарантують надійний старт для дітей захисників.