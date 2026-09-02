Вартість дизелю в США знову наближається до рекордних показників: які ціни на АЗС

У вівторок, 2 вересня, середня роздрібна ціна дизельного пального в США зросла до $5,69 за галон ($1,50 за літр). Це найвищий показник з квітня, коли вартість досягла піку на тлі початку війни з Іраном.

Як пише Dilo, про це повідомляє Bloomberg.

Яка найвища ціна та фактори впливу

За оцінкою Американської автомобільної асоціації, поточна ціна наближається до рекордних $5,82 за галон ($1,54 за літр), зафіксованих у червні 2022 року під час енергетичної кризи.

На ціни впливають перебої на ринку пального через конфлікт на Близькому Сході та війну Росії проти України. Росія, яка є одним із великих постачальників пального, скоротила експорт після атак на її нафтопереробні підприємства.

Дизель використовують у вантажних перевезеннях, сільському господарстві та будівництві. Тому його подорожчання збільшує витрати компаній.

Один з найбільших інвестбанків світу Goldman Sachs попереджає про напруженість на ринку дизеля. Його фахівці зазначають, що атаки на нафтопереробні підприємства на Близькому Сході та в Росії скоротили доступні світові потужності.

Що може бути восени

За словами аналітиків, американські нафтопереробні заводи працюють майже на максимальній потужності, однак запаси дизеля в США залишаються найнижчими для цього періоду року.

Восени попит може зрости через збір врожаю та початок опалювального сезону. Частина американських домогосподарств використовує мазут для опалення, який близький за властивостями до дизельного пального.

Цього тижня президент США Дональд Трамп закликав американські нафтопереробні компанії збільшити виробництво дизеля та бензину. Він чітко дав зрозуміти, що хоче нижчих цін на заправках для американців, оскільки його команда стикається зі зростаючими проблемами щодо вартості життя перед проміжними виборами в листопаді.

Яка ситуація в Україні

Зміна світових котирувань вплинула на внутрішній ринок України. 2 вересня у першій половині дня гуртові партії дизелю на півдні торгувалося в межах 84,70-85,50 грн/л, а на заході — 85,50-86 грн/л.

Зростання гуртових цін почало тиснути на роздрібний ринок. Мережі WOG, UPG і SOCAR підвищили вартість дизельного пального на 1 грн/л. Ціни встановилися на таких позначках: WOG — 94,90 грн/л; UPG — 90,90 грн/л; SOCAR — 95,90 грн/л.

На думку аналітиків, світові цінові рекорди створюють умови для подальшого зростання вартості пального в роздрібних мережах.

Раніше повідомлялося, шо запаси дизельного палива у США впали до найнижчого сезонного рівня за весь період спостережень. На тлі наближення опалювального та сільськогосподарського сезонів це може підштовхнути ціни вгору.