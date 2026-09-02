Угорщина запровадить податок на багатство: уряд планує збирати до $1,86 млрд щороку

Уряд Угорщини готується запровадити податок на багатство для фізичних осіб, чиї доходи та активи перевищують $3,1 млн (1 мільярд форинтів). Ініціатива є ключовою обіцянкою прем'єр-міністра Петера Мадяра щодо посилення оподаткування найбагатших верств населення.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Bloomberg.

За словами урядовця, відповідна нормативна база вже повністю готова, а новий механізм оподаткування стане важливою віхою в економічній політиці держави.

Навіщо Угорщині новий збір

За словами міністра кабінету міністрів Балінта Руффа, відповідна нормативна база вже повністю готова, а новий механізм оподаткування стане важливою віхою в економічній політиці держави.

Покриття дефіциту: Будапешт терміново потребує додаткових джерел фінансування, оскільки країна зіткнулася з одним із найбільших дефіцитів бюджету в ЄС, який в оновленому фінансовому плані оцінюється на рівні 7,5% ВВП;

Зміна фіскальної моделі: прем'єр-міністр Петер Мадяр наголошував, що збір не є каральним заходом, а покликаний розширити соціальну відповідальність заможних верств населення в умовах, коли плоска шкала оподаткування лягала надмірним тягарем на найменш забезпечених громадян;

Політичний контекст: партія Мадяра "Тиса" здобула перемогу на виборах у квітні 2026 року, поклавши край 16-річному правлінню Віктора Орбана, за часів якого поглибилася майнова нерівність і посилився вплив політично пов'язаних кіл.

Наразі уряд не розкриває конкретної ставки податку та детального переліку активів, які підпадатимуть під стягнення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Угорщині створили агентство для повернення коштів, викрадених за часів Орбана. Новий орган спеціалізується на поверненні державних активів, незаконно привласнених упродовж правління попередньої влади.