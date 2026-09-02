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Зарплати в Apple: новий CEO заробить $58 млн, а Тім Кук — $47 млн

Джон Тернус, Тім Кук
Новий CEO заробить $58 млн, а Тім Кук — $47 млн / Фото: Wikimedia Commons

Корпорація Apple Inc. оприлюднила розмір цільових виплат для нового вищого керівництва. Новий генеральний директор компанії Джон Тернус у 2027 фінансовому році отримає компенсаційний пакет приблизно на $58 млн, тоді як Тім Кук у новій ролі виконавчого голови ради директорів заробить близько $47 млн.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Bloomberg.

Документ подали у вівторок, 1 вересня 2026 року — у перший офіційний день роботи Джона Тернуса на посаді керівника компанії.

Умови оплати праці топменеджерів включають базові ставки та масштабні пакети акцій:

  • Джон Тернус (CEO): річний базовий оклад становитиме $3 млн, а цільовий грант на акції у 2027 році сягне $55 млн. Водночас 75% акцій прив'язано до фінансових результатів Apple порівняно з індексом S&P 500, а ще 25% нараховуватимуться піврічними траншами за вислугу років. Також за залишок 2026 фінансового року (до кінця вересня) він отримає пропорційну виплату акціями на $2,5 млн;
  • Тім Кук (виконавчий голова): базову заробітну плату зменшили з $3 млн до $2 млн, а цільовий пакет акцій на 2027 рік складе $45 млн. Його дохід менше залежатиме від ринкових показників акцій — лише половину виплат прив'язано до динаміки S&P 500.

Загальна сума виплат для обох керівників коливатиметься залежно від біржової вартості акцій компанії. Грошові премії у звіті не розкриваються — зазвичай вони приблизно вдвічі перевищують базовий оклад і затверджуються перед річними зборами акціонерів. Для порівняння, у 2025 році Кук заробив на посаді CEO $74,3 млн.

Тім Кук передав керівництво Apple після 15 років перебування на чолі компанії, під час яких річний виторг зріс майже до $500 млрд, а котирування акцій злетіли на понад 2 200%.

Нагадаємо, у квітні 2026 року стало відомо, що Тім Кук залишає посаду глави Apple. Новим керівником призначено 51-річного Джона Тернуса, який до цього очолював розробку апаратного забезпечення iPhone, iPad та Mac.

Автор:
Максим Кольц

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