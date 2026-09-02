Зарплаты у Apple: новый CEO заработает $58 млн, а Тим Кук — $47 млн

Компания Apple Inc. обнародовала размер целевых выплат для нового высшего руководства. Новый генеральный директор компании Джон Тернус в 2027 финансовом году получит компенсационный пакет примерно на $58 млн, в то время как Тим Кук в новой роли исполнительного председателя совета директоров заработает около $47 млн.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Bloomberg.

Документ подали во вторник, 1 сентября 2026 года - в первый официальный день работы Джона Тернуса в должности руководителя компании.

Условия оплаты труда топ-менеджеров включают базовые ставки и масштабные пакеты акций:

Джон Тернус (CEO): годовой базовый оклад составит $3 млн, а целевой грант на акции в 2027 году достигнет $55 млн. В то же время 75% акций привязано к финансовым результатам Apple по сравнению с индексом S&P 500, а еще 25% будут начисляться полугодовыми траншами. Также за остаток 2026 года финансового года (до конца сентября) он получит пропорциональную выплату акциями на $2,5 млн;

Тим Кук (исполнительный глава): базовую заработную плату уменьшили с $3 млн до $2 млн, а целевой пакет акций на 2027 год составит $45 млн. Его доход будет меньше зависеть от рыночных показателей акций — лишь половина выплат привязана к динамике S&P 500.

Общая сумма выплат для обоих руководителей будет варьироваться в зависимости от биржевой стоимости акций компании. Денежные премии в отчете не раскрываются — обычно они примерно вдвое превышают базовый оклад и утверждаются перед годовым собранием акционеров. Для сравнения, в 2025 году Кук заработал в должности CEO $74,3 млн.

Тим Кук передал руководство Apple после 15 лет пребывания во главе компании, во время которых годовая выручка выросла почти до $500 млрд, а котировки акций взлетели более чем на 2 200%.

Напомним, в апреле 2026 года стало известно, что Тим Кук покидает пост главы Apple. Новым руководителем назначен 51-летний Джон Тернус, который до этого возглавлял разработку аппаратного обеспечения iPhone, iPad и Mac.