Тим Кук покидает пост главы Apple: кто его заменит

Джон Тернус заменит Тима Кука. Фото: apple.com

Тим Кук покинет пост генерального директора компании Apple 1 сентября 2026 г. и перейдет на должность исполнительного председателя совета директоров. Новым CEO станет Джон Тернус, старший вице-президент по аппаратному обеспечению и руководящий разработкой iPhone, iPad и Mac.

Как пишет Delo.ua, об этом об этом сообщили в   Apple.

В компании заявили, что это решение стало результатом долгосрочного планирования преемственности, единогласно поддержанного советом директоров.

Тим Кук будет управлять Apple до конца лета, чтобы обеспечить плавный переход.

Новым генеральным директором с 1 сентября этого года станет Джон Тернус.

Ему сейчас 50 лет – столько же, сколько было Куку, когда он занял эту должность. Таким образом он сможет руководить Apple еще 10 лет в отличие от других старших топменеджеров.

При этом Тим Кук не уходит из руководства компании и возглавит совет директоров Apple.

Тим Кук присоединился к Apple в 1998 году, а в 2011-м сменил Стива Джобса в должности CEO. За время его руководства Apple превратилась в одну из самых дорогих компаний мира : ее рыночная капитализация выросла более чем в десять раз — примерно с $350 млрд до $4 трлн.

Напомним, в октябре прошлого года акции Apple установили исторический максимум, достигнув отметки в $262,24. Причиной явился рост спроса на новую линейку iPhone.

