Microsoft обошла Apple и стала самой дорогой публичной компанией в мире

Microsoft вернула себе статус самой дорогой публичной компании мира после четырехдневного падения стоимости акций Apple, потерявшей 23% рыночной капитализации. На закрытии торгов во вторник рыночная стоимость Microsoft составила $2,64 трлн, в то время как капитализация Apple опустилась до $2,59 трлн.

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Об этом пишет CNBC.

Падение Apple стало самым глубоким среди технологических гигантов крупной капитализации на фоне негативной реакции рынка на новую торговую политику президента США Дональда Трампа.

Масштабный ввод пошлин на импорт из более чем 100 стран, включая Китай, где Apple имеет критически тяжелые производственные цепи, вызвало опасения относительно инфляции и возможной рецессии.

Индекс Nasdaq потерял 13% только за последние четыре торговых дня. По оценкам аналитиков UBS, из-за новых тарифов цена на iPhone 16 Pro Max в США может вырасти на $350.

Хотя Microsoft также пострадала от всеобщего спада на рынке, аналитики Jefferies на прошлой неделе назвали ее одной из компаний, более изолированных от влияния тарифной неопределенности. Несмотря на то, что в январе Microsoft опубликовала слабые прогнозы доходов, компания оказалась более устойчивой по сравнению с другими техгигантами.

До недавнего обрушения акций и Apple, и Microsoft, а также производитель чипов Nvidia, временно оценивались более $3 трлн. Microsoft уже занимала первое место в начале 2024 года, однако вскоре Apple снова возглавила рейтинг. Сегодня лидерство снова изменилось.

Напомним, 2 апреля президент Соединенных Штатов Дональд Трамп своим указом ввел базовый таможенный тариф в размере 10% на весь импорт из всех стран в США и ввел повышенные индивидуальные обратные тарифы против нескольких десятков стран, с которыми США испытывают наибольший торговый дефицит.

Последствия введения пошлин уже появляются на денежных рынках. Фондовые Фьючерсы в США резко упали, а мировые биржи негативно отреагировали на торговые мероприятия администрации Трампа. Однако Белый дом настаивает, что тарифы являются лишь частью более широкой экономической стратегии, включающей также сокращение регулирования и уменьшение государственных расходов.

Из-за падения мировых рынков, вызванного новыми пошлинами, самые богатые люди мира потратили в общей сложности 208 миллиардов долларов.