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Из-за пошлин Трампа 500 самых богатых людей мира потеряли 208 миллиардов долларов
Самые богатые люди мира потеряли в общей сложности 208 миллиардов долларов из-за падения мировых рынков, вызванного новыми пошлинами, объявленными президентом США Дональдом Трампом.
Об этом говорится в материале Bloomberg.
Это стало четвертым по величине однодневным спадом за всю историю индекса Bloomberg Billionaires Index и самым большим со времен пика пандемии COVID-19.
Более половины миллиардеров, чье богатство отслеживает Bloomberg, понесли убытки – в среднем на 3,3%. Больше всего пострадали бизнесмены из США, среди которых основатель Meta Марк Цукерберг и основатель Amazon Джефф Безос.
Кто потерял больше всего
Марк Цукерберг. Основатель Meta понес наибольшие потери в денежном эквиваленте: из-за падения акций его компании на 9% он потерял 17,9 миллиарда долларов, что составляет 9% его общего состояния. С начала года Meta была среди лидеров технологического сектора, однако с февраля акции компании упали на 28%.
Джефф Безос. Акции Amazon упали на 9%, что стало самым большим спадом с апреля 2022 года. Это обошлось Безосу в 15,9 миллиарда долларов его капитала. От февральского пика стоимость компании снизилась более чем на 25%.
Илон Моск. Глава Tesla потерял 11 миллиардов долларов всего за четверг, а с начала года его состояние сократилось уже на 110 миллиардов. Падение акций Tesla на 5,5% стало следствием опасений инвесторов по поводу таможенной политики Трампа и противоречивой роли Маска в его администрации.
Бернар Арно. Европейский Союз готовится ввести 20% пошлины на экспортируемые в США товары, что может существенно повлиять на рынок предметов роскоши. Это привело к падению акций LVMH, компании Арно, уменьшив его состояние на 6 миллиардов долларов.
Чжан Цунъюань. Основатель китайской обувной компании Huali Industrial Group Co. потерял 1,2 миллиарда долларов (13% его состояния) из-за новых 34% пошлин Трампа на китайскую продукцию, что повлекло за собой падение акций компании.
Эрнест Гарсия III. Генеральный директор Carvana потерял 1,4 млрд долларов после обвала акций компании на 20%. В то же время основатель Shopify потерял 1,5 миллиарда долларов из-за падения акций на 20% в Торонто.
Кто выиграл от ситуации
Один из немногих избежавших потерь миллиардеров – мексиканец Карлос Слим. Его капитал вырос на 4% до 85,5 миллиардов долларов после того, как Мексика была исключена из списка стран, на которые распространяются новые пошлины США. Мексиканский фондовый индекс Bolsa вырос на 0,5%.
Ближний Восток стал единственным регионом, где богатство местных миллиардеров выросло за день.
Напомним, 2 апреля президент Соединенных Штатов Дональд Трамп своим указом ввел базовый таможенный тариф в размере 10% на весь импорт из всех стран в США и ввел повышенные индивидуальные обратные тарифы против нескольких десятков стран, с которыми США испытывают наибольший торговый дефицит.
Последствия введения пошлин уже появляются на денежных рынках. Фондовые Фьючерсы в США резко упали, а мировые биржи негативно отреагировали на торговые мероприятия администрации Трампа. Однако Белый дом настаивает, что тарифы являются лишь частью более широкой экономической стратегии, включающей также сокращение регулирования и уменьшение государственных расходов.