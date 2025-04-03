Мир на пороге новой рецессии: как пошлины Трампа могут обрушить экономику

Мировая экономика может столкнуться с третьей за последние 20 лет рецессией, что станет результатом новой тарифной политики США.

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Об этом пишет Axios.

Экономисты предупреждают, что введенные президентом Дональдом Трампом пошлины могут оказать разрушительное влияние на мировую торговлю, а их последствия могут быть сравнимы с финансовым кризисом 2008-2009 годов и пандемией COVID-19 в 2020 году.

Введенные Трампом тарифы предусматривают базовую пошлину в размере 10% на весь импорт в США из всех стран. Для Украины будет действовать именно такая ставка без дополнительных повышений, как в ЕС (20%) или Молдовы (31%). Это нововведение начнет действовать с 9 апреля 2024 г. и касается также таких стран, как Австралия, Великобритания и Бразилия. Однако американская администрация намекнула на возможность переговоров по изменению условий для отдельных стран.

Экономисты считают, что если тарифы останутся в силе, а особенно если другие государства введут соответствующие ответные меры, это может повлечь за собой масштабную рецессию.

Главный экономист Moody's Марк Занди отмечает, что такое развитие событий "приведет к значительному экономическому спаду". Согласно оценкам Йельской бюджетной лаборатории, 20% пошлины и соответствующие действия других стран могут снизить покупательную способность среднего американского домохозяйства на 4200 долларов в год.

Производственный сектор, который должен извлечь выгоду от тарифной политики, также испытывает негативное влияние. Экономист Comerica Билл Адамс отметил, что заводы не положительно реагируют на повышение тарифов, а последние данные свидетельствуют об ослаблении экономической активности.

Если ситуация не изменится, уровень безработицы в США может возрасти до 5,5% к концу 2025 года и превысить 7% к 2027 году.

Аналитики также отмечают уникальность возможной рецессии: она будет первой, вызванной исключительно решениями администрации Белого дома.

Экономистка Кэтрин Эдвардс в своем анализе отмечает, что ранее экономические спады возникали из-за сложного комплекса причин, которые растягивались во времени, а в этот раз последствия тарифной политики могут проявиться почти мгновенно.

Последствия введения пошлин уже появляются на денежных рынках. Фондовые фьючерсы в США резко упали, а мировые биржи негативно отреагировали на торговые мероприятия администрации Трампа. Однако Белый дом настаивает, что тарифы являются лишь частью более широкой экономической стратегии, включающей также сокращение регулирования и уменьшение государственных расходов.

Отмечается, что пока остается открытым вопрос, готова ли администрация США к компромиссам и пересмотру тарифной политики. В противном случае мировая экономика рискует столкнуться с новой волной финансовых потрясений.