Нефть дешевеет, золото дорожает, доллар упал до полугодового минимума: реакция рынков на новые пошлины Трампа

Фондовые фьючерсы в США продемонстрировали значительное падение, а мировые рынки негативно отреагировали на введение пошлин президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом .

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів. 11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу. Забронировать участие

Об этом сообщает Reuters.

Доллар упал до полугодового минимума

Отмечается, что в панике инвесторы начали вкладывать деньги в безопасные активы – золото, облигации и японскую иену, опасаясь, что новые тарифы США усилят торговую войну, которая может повлечь за собой мировую экономическую рецессию.

Доллар упал до полугодового минимума вместе с доходностью американских облигаций.

"Это кардинально изменит ситуацию не только для экономики США, но и для мировой экономики", — сказал Олу Сонола, руководитель отдела экономических исследований США в Fitch Ratings.

Фьючерсы на американские акции снизились

Как сообщает CNN со ссылкой на данные биржевых торгов, основные индексы продемонстрировали следующую динамику:

Dow Jones Industrial Average – снижение на 256 пунктов ( 0,61%).

0,61%). S&P 500 – падение на 1,69%.

Nasdaq 100 – уменьшение на 2,54%.

Биржевые фонды ( ETF), отслеживающие основные рыночные индексы, также зафиксировали снижение:

ETF Dow Jones – минус 1,1%.

ETF S&P 500 – минус 2,2%.

ETF Nasdaq 100 – минус 3%.

Рыночная капитализация Apple упала более чем на $240 млрд, а рыночная капитализация Nvidia снизилась на $153 млрд.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США упала более чем на 15 базисных пунктов до пятимесячного минимума в 4,04%.

После оглашения Дональдом Трампом решения о введении торговых пошлин на импорт, фондовый рынок США потерял более $2 трлн, сообщает Financial Times.

Нефть дешевеет, золото дорожает

Нефть упала более чем на 2% и фьючерсы на нефть марки Brent подешевели до $73,28 за баррель. Японская иена подскочила более чем на 1% до 147,29 за $1. Евро вырос на 0,6% до $1,0912.

Параллельно на товарных рынках зафиксирован резкий рост цен на золото. Стоимость превысила 3200 долларов за унцию, установив новый исторический рекорд.

Заметим, с начала 2024 года цена золота выросла более чем на 20%, а первый квартал стал для этого актива лучшим с 1986 года. Аналитики объясняют такой рост спроса на драгоценный металл его традиционной ролью " убежища" в периоды экономической и политической неопределенности.