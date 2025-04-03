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Нефть дешевеет, золото дорожает, доллар упал до полугодового минимума: реакция рынков на новые пошлины Трампа
Фондовые фьючерсы в США продемонстрировали значительное падение, а мировые рынки негативно отреагировали на введение пошлин президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом .
Об этом сообщает Reuters.
Доллар упал до полугодового минимума
Отмечается, что в панике инвесторы начали вкладывать деньги в безопасные активы – золото, облигации и японскую иену, опасаясь, что новые тарифы США усилят торговую войну, которая может повлечь за собой мировую экономическую рецессию.
Доллар упал до полугодового минимума вместе с доходностью американских облигаций.
"Это кардинально изменит ситуацию не только для экономики США, но и для мировой экономики", — сказал Олу Сонола, руководитель отдела экономических исследований США в Fitch Ratings.
Фьючерсы на американские акции снизились
Как сообщает CNN со ссылкой на данные биржевых торгов, основные индексы продемонстрировали следующую динамику:
- Dow Jones Industrial Average – снижение на 256 пунктов ( 0,61%).
- S&P 500 – падение на 1,69%.
- Nasdaq 100 – уменьшение на 2,54%.
Биржевые фонды ( ETF), отслеживающие основные рыночные индексы, также зафиксировали снижение:
- ETF Dow Jones – минус 1,1%.
- ETF S&P 500 – минус 2,2%.
- ETF Nasdaq 100 – минус 3%.
Рыночная капитализация Apple упала более чем на $240 млрд, а рыночная капитализация Nvidia снизилась на $153 млрд.
Доходность 10-летних казначейских облигаций США упала более чем на 15 базисных пунктов до пятимесячного минимума в 4,04%.
После оглашения Дональдом Трампом решения о введении торговых пошлин на импорт, фондовый рынок США потерял более $2 трлн, сообщает Financial Times.
Нефть дешевеет, золото дорожает
Нефть упала более чем на 2% и фьючерсы на нефть марки Brent подешевели до $73,28 за баррель. Японская иена подскочила более чем на 1% до 147,29 за $1. Евро вырос на 0,6% до $1,0912.
Параллельно на товарных рынках зафиксирован резкий рост цен на золото. Стоимость превысила 3200 долларов за унцию, установив новый исторический рекорд.
Заметим, с начала 2024 года цена золота выросла более чем на 20%, а первый квартал стал для этого актива лучшим с 1986 года. Аналитики объясняют такой рост спроса на драгоценный металл его традиционной ролью " убежища" в периоды экономической и политической неопределенности.