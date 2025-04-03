Нафта дешевшає, золото дорожчає, долар впав до піврічного мінімуму: реакція ринків на нові мита Трампа

Фондові ф’ючерси в США продемонстрували значне падіння, а світові ринки негативно відреагували на запровадження мит президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом.

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів. 11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу. Забронювати участь

Про це повідомляє Reuters.

Долар впав до піврічного мінімуму

Зазначається, що в паніці інвестори почали вкладати гроші в безпечні активи – золото, облігації та японську єну, побоюючись, що нові тарифи США посилять торговельну війну, яка може спричинити світову економічну рецесію.

Долар впав до піврічного мінімуму разом із прибутковістю американських облігацій.

"Це кардинально змінить ситуацію не лише для економіки США, але й для світової економіки", — сказав Олу Сонола, керівник відділу економічних досліджень США у Fitch Ratings.

Ф’ючерси на американські акції знизилися

Як повідомляє CNN з посиланням на дані біржових торгів, основні індекси продемонстрували таку динаміку:

Dow Jones Industrial Average — зниження на 256 пунктів ( 0,61%).

0,61%). S&P 500 — падіння на 1,69%.

Nasdaq 100 — зменшення на 2,54%.

Біржові фонди (ETF), що відстежують основні ринкові індекси, також зафіксували зниження:

ETF Dow Jones — мінус 1,1%.

ETF S&P 500 — мінус 2,2%.

ETF Nasdaq 100 — мінус 3%.

Ринкова капіталізація Apple впала більш ніж на $240 млрд, а ринкова капіталізація Nvidia знизилася на $153 млрд.

Прибутковість 10-річних казначейських облігацій США впала більш ніж на 15 базисних пунктів до п'ятимісячного мінімуму в 4,04%.

Після оголошення Дональдом Трампом рішення про введення торгових мит на імпорт, фондовий ринок США втратив понад $2 трлн, повідомляє Financial Times.

Нафта дешевшає, золото дорожчає

Нафта впала більш ніж на 2%, і ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали до $73,28 за барель. Японська єна підскочила більш ніж на 1% до 147,29 за $1. Євро зріс на 0,6% до $1,0912.

Паралельно на товарних ринках зафіксовано різке зростання цін на золото. Вартість перевищила 3200 доларів за унцію, встановивши новий історичний рекорд.

Зауважимо, з початку 2024 року ціна золота зросла на понад 20%, а перший квартал став для цього активу найкращим з 1986 року. Аналітики пояснюють таке зростання попиту на дорогоцінний метал його традиційною роллю "притулку" в періоди економічної та політичної невизначеності.