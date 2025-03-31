Золото б’є рекорди та демонструє найкращий квартальний результат з 1986 року

У понеділок ціна золота досягла нового історичного максимуму, а за підсумками першого кварталу 2025 року демонструє найбільше зростання за понад 38 років.

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Про це пише Reuters.

Причинами такого ралі стали занепокоєння щодо тарифної політики президента США Дональда Трампа, що загострює світову торговельну напругу, а також ризики уповільнення глобальної економіки.

Ціна спотового золота зросла на 1,1% і сягнула 3116,82 долара за унцію станом на 06:38 за Гринвічем, тоді як раніше в ході торгів був зафіксований рекордний рівень у 3128,06 долара. Ф’ючерси на золото у США піднялися до 3148,00 долара.

Загалом у першому кварталі зростання золота перевищило 18%, що є найкращим результатом з третього кварталу 1986 року.

Фактори зростання

Підтримку золоту надають кілька ключових чинників:

Очікування зниження процентних ставок, що робить дорогоцінні метали більш привабливими для інвесторів;

Активні закупівлі золота центральними банками;

Збільшений попит на золото через біржові фонди (ETF);

Ослаблення долара США, що зробило золото дешевшим для власників інших валют.

Головний ринковий аналітик KCM Trade Тім Вотерер зазначає, що ринки очікують на оголошення взаємних тарифів США, що підвищує попит на золото як захисний актив. Однак він додає, що якщо заплановані мита не виявляться такими жорсткими, як побоюються інвестори, можливе коригування ціни через фіксацію прибутків.

Очікування ринку

Президент США Дональд Трамп має оголосити нові торговельні мита 2 квітня, а тарифи на автомобілі можуть набути чинності вже 3 квітня. Напередодні він заявив, що планує запровадити вторинні мита у розмірі 25-50% для покупців російської нафти, якщо Москва перешкоджатиме його зусиллям припинити війну в Україні.

Додатковий вплив на ринок чинить політика Федеральної резервної системи США. Президент Федерального резервного банку Сан-Франциско Мері Дейлі заявила, що останні дані про інфляцію змусили її зменшити впевненість у прогнозах щодо дворазового зниження ставок цього року.

На тлі зростання золота також дорожчають інші дорогоцінні метали. Срібло піднялося на 0,6% до 34,32 долара за унцію, платина – на 1,1% до 994,60 долара, а паладій – на 0,9% до 980,11 долара. Усі три метали демонструють позитивну динаміку за підсумками місяця.

Нагадаємо, 27 березня, ціни на золото встановили новий рекорд, оскільки інвестори активно скуповували дорогоцінний метал як захист від фінансових ризиків.