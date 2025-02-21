Маск і Трамп ставлять під сумнів запаси золота у Форт-Ноксі на понад 400 млрд. доларів

Президент США Дональд Трамп і голова впливового Департаменту ефективності державного управління (DOGE) Ілон Маск цього тижня підняли питання про стан золотого запасу уряду США у Форт-Ноксі. Можновладці мають намір провести відповідний аудит.

Про це повідомляє Forbes.

Маск опублікував кілька постів у соціальних мережах, у яких поставив під сумнів стан золотих запасів уряду у Форт-Ноксі, задаючись питанням, "золото досі там" чи "його вже немає", і закликаючи провести "пряму відеоекскурсію" по об'єкту.

На це відреагував сенатор-республіканець від Кентуккі Ренд Пол. Він відповів "давайте зробимо це" на один із постів Маска, який закликає до щорічних перевірок Форт-Нокса.

Дональд Трамп приєднався до обговорення цього питання в середу 19 лютого, заявивши журналістам: "Ми сподіваємося, що з Форт-Ноксом все гаразд, але ми збираємося вирушити до Форт-Ноксу... щоб переконатися, що там золото. Якщо золота не буде, ми будемо дуже засмучені".

Міністр фінансів Скотт Бессент відповів на сумніви Трампа та Маска: "Ми проводимо аудит щороку. Я можу сказати американцям... все золото там", маючи на увазі аудит, проведений у вересні.

Немає жодних доказів, що підтверджують теорію про зникнення золота, оскільки стан резерву ретельно засекречений.

Золоті запаси Форт-Нокса

За даними Монетного двору США, в американському сховищі золотих злитків у Форт-Ноксі, штат Кентуккі, зберігається 147,3 млн. тройських унцій золота (1 унція — 28,35 г), або близько 59% від загального обсягу запасів Казначейства.

Оскільки на біржах золото торгується за ціною понад 2940 доларів за трійську унцію, це означає, що ринкова вартість золота Форт-Нокса становить 434 мільярди доларів. Проте уряд оцінює вартість цього золота у Форт-Ноксі лише у 6 мільярдів доларів, виходячи із встановленої урядом балансової вартості золота у 42,22 долара за тройську унцію.

Хто був у золотих запасах Форт-Нокса?

Сховище Форт-Нокса відчиняло свої двері для можновладців лише тричі: у 1943 році для президента Франкліна Д. Рузвельта; у 1974 році для 10 членів Конгресу, щоб переконати громадськость, що їхнє золото в цілості та безпеці; в 2017 році для делегації, до якої входили сенатор Мітч Макконнелл і тодішній міністр фінансів Стівен Мнучін.

Чому золото зберігається у Форд-Ноксі?

Сховище злитків золота США було збудовано у 1930-х роках, коли виникла потреба у централізованому, безпечному місці для більшої частини державних злитків золота. Його розташування в Кентуккі було обумовлено побоюваннями, що існуючі резерви вздовж Східного узбережжя були більш вразливими для іноземних атак, оскільки Європа перебувала на межі війни. З 1941 по 1944 рік у сховищі також зберігалися Конституція та Декларація незалежності США.

Скільки золота у США?

За даними організації World Gold Council, що займається золотовидобуванням, США є державним розпорядником золота: у їх резервах знаходиться 8 133 тонни дорогоцінного металу, що більш ніж удвічі перевищує запаси другого за величиною "власника" золота — Німеччини.

Нагадаємо, 20 лютого ціни на золото знову досягли історичного максимуму, оскільки побоювання щодо можливої торговельної війни після нових тарифних заяв президента США Дональда Трампа посилили попит на цей актив.