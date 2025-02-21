Маск и Трамп ставят под сомнение запасы золота в Форт-Ноксе более чем на 400 млрд долларов

Президент США Дональд Трамп и глава Департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илон Маск на этой неделе подняли вопрос о состоянии золотого запаса правительства США в Форт-Нокси. Властные власти намерены провести соответствующий аудит.

Об этом сообщает Forbes.

Маск опубликовал несколько постов в социальных сетях, в которых подверг сомнению состояние золотых запасов правительства в Форт-Ноксе, задаваясь вопросом, "золото до сих пор там" или "его уже нет", и призывая провести "прямую видеоэкскурсию" по объекту.

На это отреагировал сенатор-республиканец Кентукки Рэнд Пол. Он ответил "давайте сделаем это" на один из постов Маска, призывающего к ежегодным проверкам Форт-Нокса.

Дональд Трамп присоединился к обсуждению этого вопроса в среду 19 февраля, заявив журналистам: "Мы надеемся, что с Форт-Ноксом все хорошо, но мы собираемся отправиться в Форт-Нокс... чтобы убедиться, что золото там. Если золота не будет, мы будем очень расстроены".

Министр финансов Скотт Бессент ответил на сомнения Трампа и Маска: " Мы проводим аудит каждый год. Я могу сказать американцам ... все золото там ", имея в виду аудит, проведенный в сентябре.

Нет никаких доказательств, подтверждающих теорию об исчезновении золота, поскольку состояние резерва тщательно засекречено.

Золотые запасы Форт-Нокса

По данным Монетного двора США, в американском хранилище золотых слитков в Форт-Ноксе, штат Кентукки, хранится 147,3 млн тройских унций золота (1 унция – 28,35 г), или около 59% от общего объема запасов Казначейства.

Поскольку на биржах золото торгуется по цене более 2940 долларов за тройскую унцию, это означает, что рыночная стоимость золота Форт-Нокса составляет 434 миллиарда долларов. Однако правительство оценивает стоимость запасов золота в Форт-Ноксе только в 6 миллиардов долларов исходя из установленной правительством балансовой стоимости золота в 42,22 доллара за тройскую унцию.

Кто был в золотых запасах Форт-Нокса?

Хранилище Форт-Нокса открывало свои двери для власти только трижды: в 1943 году для президента Франклина Д. Рузвельта ; в 1974 году для 10 членов Конгресса, чтобы убедить общественность, что их золото в сохранности и безопасности; в 2017 году для делегации, в которую входили сенатор Митч Макконнелл и тогдашний министр финансов Стивен Мнучин.

Почему золото хранится в Форд Ноксе?

Хранилище слитков золота США было построено в 1930-х годах, когда возникла потребность в централизованном, безопасном месте для большей части государственных слитков золота. Его расположение в Кентукки было обусловлено опасениями, что существующие резервы вдоль Восточного побережья были более уязвимы для иностранных атак, поскольку Европа находилась на грани войны. С 1941 по 1944 год в хранилище также хранились Конституция и Декларация независимости США .

Сколько золота в США?

По данным организации World Gold Council, занимающийся золотодобычей, США является государственным распорядителем золота: в их резервах находится 8 133 тонны драгоценного металла, что более чем вдвое превышает запасы второго по величине "владельца" золота — Германии.

Напомним, 20 февраля цены на золото вновь достигли исторического максимума, поскольку опасения по поводу возможной торговой войны после новых тарифных заявлений президента США Дональда Трампа усилили спрос на этот актив.