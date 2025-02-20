Цены на золото установили десятый рекорд в этом году, превысив $2950 за унцию

20 февраля цены на золото снова достигли исторического максимума, поскольку опасения по поводу возможной торговой войны после новых тарифных заявлений президента США Дональда Трампа усилили спрос на этот актив.

Об этом пишет Reuters.

Спотовая цена золота установилась на уровне $2954,69 за унцию. Фьючерсы на золото в США выросли на 0,4% до $2946,9. В целом с начала года золото подорожало на 12%.

Рост цен связан с геополитической и экономической неопределенностью. В преддверии Трамп анонсировал введение новых тарифов на импорт пиломатериалов, автомобилей, полупроводников и фармацевтических препаратов.

С начала своего президентства он уже установил 10% пошлины на китайский импорт и 25% – на сталь и алюминий.

Эксперты также отмечают рост спроса на золото со стороны центральных банков и значительные вливания капитала в биржевые инвестиционные фонды (ETF), что дополнительно поддерживает цену.

На рынок влияет ситуация в Украине

Сообщается, что рынок внимательно следит за политической ситуацией. Заявления Трампа о необходимости мирного соглашения в Украине и его резкой критике президента Владимира Зеленского могут временно снизить геополитическое напряжение, что может повлиять на цены золота в краткосрочной перспективе.

Также протоколы последнего заседания Федеральной резервной системы США свидетельствуют об обеспокоенности ростом инфляции, что может сдержать снижение ключевой процентной ставки, поддерживая высокий спрос на золото как инструмент защиты от экономических рисков.

Кроме того, согласно данным швейцарской таможни, экспорт золота из Швейцарии в США в январе вырос до максимального уровня за последние 13 лет.

По данным Reuters, серебро также демонстрирует рост, поднявшись на 0,6% до $32,92 за унцию. Платина подорожала на 0,3% до $974,7, а палладий – на 1,4% до $981,75.

Заметим, 19 февраля в очередной раз цены на золото достигли исторического максимума на фоне напряженности, вызванной торговой войной, и опасений введения новых пошлин со стороны Трампа.