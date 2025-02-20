Ціни на золото встановили десятий рекорд цього року, перевищивши $2950 за унцію

20 лютого ціни на золото знову досягли історичного максимуму, оскільки побоювання щодо можливої торговельної війни після нових тарифних заяв президента США Дональда Трампа посилили попит на цей актив.

Про це пише Reuters.

Спотова ціна золота встановилася на рівні в $2954,69 за унцію. Ф’ючерси на золото в США зросли на 0,4% до $2946,9. Загалом з початку року золото подорожчало на 12%.

Зростання цін пов’язане з геополітичною та економічною невизначеністю. Напередодні Трамп анонсував запровадження нових тарифів на імпорт пиломатеріалів, автомобілів, напівпровідників і фармацевтичних препаратів.

З початку свого президентства він уже встановив 10% мито на китайський імпорт і 25% – на сталь та алюміній.

Експерти також відзначають зростання попиту на золото з боку центральних банків і значні вливання капіталу в біржові інвестиційні фонди (ETF), що додатково підтримує ціну.

На ринок впливає ситуація в Україні

Повідомляється, що водночас ринок уважно стежить за політичною ситуацією. Заяви Трампа про необхідність мирної угоди в Україні та його різка критика президента Володимира Зеленського можуть тимчасово знизити геополітичну напругу, що може вплинути на ціни золота в короткостроковій перспективі.

Також протоколи останнього засідання Федеральної резервної системи США свідчать про занепокоєння щодо зростання інфляції, що може стримати зниження ключової процентної ставки, підтримуючи високий попит на золото як інструмент захисту від економічних ризиків.

Крім того, згідно з даними швейцарської митниці, експорт золота зі Швейцарії до США в січні зріс до максимального рівня за останні 13 років.

За даними Reuters, срібло також демонструє зростання, піднявшись на 0,6% до $32,92 за унцію. Платина подорожчала на 0,3% до $974,7, а паладій – на 1,4% до $981,75.

Зауважимо, 19 лютого в черговий раз ціни на золото досягли історичного максимуму на тлі напруженості, спричиненої торговельною війною, і побоювань запровадження нових мит з боку Трампа.