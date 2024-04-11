Нова золота лихоманка. Чому ціна золота летить вгору і як довго це триватиме?

Вартість золота на світовому ринку наполегливо тримається вище 2300 дол./унція. На думку багатьох експертів, це ще не межа і подальше зростання аж ніяк не виключено.

Останні кілька місяців ринок золота демонструє дедалі нові й нові висоти. У березні вперше за всю історію ціна золота перевищила позначку в 2100 дол./унція, а у квітні вартість дорогоцінного металу дісталася до, здавалося б, немислимого значення в 2300 дол./унція.

Інвестори у всьому світі шукають надійний актив, який допоможе пересидіти період кризи та геополітичну нестабільність. Крім того, центробанки у багатьох країнах нарощують золотий запас. Все це підтримує попит на золото та штовхає його вартість угору.

Криза як основна причина зростання

Цінове ралі на ринку золота розпочалося у жовтні 2023 року. Тоді вартість цього металу сильно впала майже до 1800 дол./унція, після чого сформувався висхідний тренд, і ціна почала впевнено зростати.

Якщо проаналізувати зовнішній фон, то можна помітити, що зростання цін на золото збіглося з цілою низкою факторів, що свідчать про поглиблення кризових явищ у світовій економіці.

По-перше, провідні фінансові інститути ще восени 2023-го почали публікувати свої макропрогнози на 2024 рік, у яких простежується неабияка частка песимізму. За оцінками Світового банку, 2024 року зростання світової економіки сповільниться третій рік поспіль — до 2,4% з 2,6% у 2023 році. Таким чином, темпи зростання світового ВВП виявляться найнижчими за останні 30 років. За прогнозом Міжнародного валютного фонду (МВФ) зростання глобального ВВП у 2024 році сповільниться з 3,2% до 3,1%. А великі банки, такі як Barclays, Citibank, Deutsche Bank, зійшлися на тому, що зростання світового ВВП 2024 року навряд чи перевищить 2,2-2,4%.

По-друге, Федеральна резервна система США (ФРС) зберігає м'яку процентну політику. Буквально у березні ФРС ухвалила рішення залишити ключову ставку на рівні 5,25-5,5%. Такі дії федрезерву послаблюють долар. Індекс американської валюти (DXY або USDX) якраз із жовтня 2023 року почав падати і до квітня 2024 року просів на 2 пункти до 105 пунктів. Цей індикатор досить важливий, оскільки він демонструє силу/слабкість долара порівняно з іншими світовими валютами. Це євро, єна, фунт стерлінгів, канадський долар, шведська крона та швейцарський франк.

"Оскільки золото номіновано в доларі і долар знижується, то ціна золота перераховується з підвищенням", – пояснює фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

По-третє, геополітична напруженість – війна в Україні та загострення конфлікту на Близькому Сході, – яка змушує інвесторів обирати перевірені активи, що допоможуть пересидіти період нестабільності. Логічно, саме золото і стає таким активом.

На тлі очікуваних проблем у цілій низці західних економік та політичної турбулентності (в т.ч. пов'язаної з питаннями санкцій), золото відрізняється тим, що практично "не складує" інфляцію долара/євро/ієни, є ліквідним, а також має історично високу вартість при невеликому обсязі на відміну біржових сировинних товарів. Віктор Шулик директор департаменту управління проектами рейтингового агентства IBI-Rating

Впаде чи подорожчає ще більше?

Прогнози руху ціни золота до кінця 2024 року відрізняються, але загалом досить оптимістичні.

Аналітики Bank of America вважають, що метал може подорожчати до 2400 дол./унція та більше.

Банк JP Morgan очікує, що середня ціна золота до кінця 2024 може закріпитися в районі 2175 дол./унція.



Економісти National Australia Bank припускають, що середня ціна золота в 2024 році буде трохи вищою за 2000 дол./унція.



Істотний вклад у зростання цін на золото роблять центральні банки, які поповнюють свої резерви. Упродовж 2022 року центробанки купили 1136 тон золота, що стало рекордом. У 2023 році закупівля золота центробанками становила 1037 тон. Крім того, значний попит на золото формує промисловість – технологічне машинобудування та мікроелектроніка.

Паралельно зростають обсяги виробництва дорогоцінних металів. У 2023 році видобуток золота виріс на 1% до 3,64 тис. тон проти 3,61 тис. тон у 2022 році. І це все одно менше, ніж у роки, які передували пандемії COVID -19. Тобто потенціал зростання виробництва золота є, особливо з урахуванням того, що попит на нього не падає.

Окрім згаданих вище факторів, на ринок золота впливають передвиборчі перегони у США. Здавалося б, який зв'язок? Але історичні тенденції свідчать, що у рік президентських виборів у США золото демонструє зростання до квітня і надалі стабілізується в очікуванні голосування у листопаді.

Головним чинником виступатиме курс долара до світових валют. У цьому контексті важливо розглядати боргові проблеми у США, які найближчими роками ФРС зможе стримувати. Але потенційні складнощі з обслуговуванням держборгу штатів довгостроково підтримуватимуть попит на золото як доларову альтернативу. Тому чекати на сильні корекції ціни золота також не варто. Андрій Шевчишин фінансовий аналітик

Альтернатив золоту як і раніше небагато

З одного боку, золото не є панацеєю для вкладень та стовідсотковим захистом інвестицій. Є і нерухомість, і акції "блакитних фішок" – компаній-лідерів в різних секторах економіки (Apple, Tesla, Coca Cola тощо). Крім того, кілька місяців поспіль зростає ринок криптовалют.

"Але світова економіка потрапила в ситуацію, коли значно збільшилися ризики вкладень у фіатні валюти країн G7, сегмент криптовалют ще не зміцнів, щоб стати повноцінним активом світового рівня, а вкладення у реальні активи надто залежать від політики, виборів в окремих країнах та логістики", – коментує Віктор Шулик.