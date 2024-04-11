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Нова золота лихоманка. Чому ціна золота летить вгору і як довго це триватиме?

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Інвестори та центробанки підтримують попит на золото і штовхають його вартість угору

Вартість золота на світовому ринку наполегливо тримається вище 2300 дол./унція. На думку багатьох експертів, це ще не межа і подальше зростання аж ніяк не виключено.

Останні кілька місяців ринок золота демонструє дедалі нові й нові висоти. У березні вперше за всю історію ціна золота перевищила позначку в 2100 дол./унція, а у квітні вартість дорогоцінного металу дісталася до, здавалося б, немислимого значення в 2300 дол./унція.

Інвестори у всьому світі шукають надійний актив, який допоможе пересидіти період кризи та геополітичну нестабільність. Крім того, центробанки у багатьох країнах нарощують золотий запас. Все це підтримує попит на золото та штовхає його вартість угору.

Криза як основна причина зростання

Цінове ралі на ринку золота розпочалося у жовтні 2023 року. Тоді вартість цього металу сильно впала майже до 1800 дол./унція, після чого сформувався висхідний тренд, і ціна почала впевнено зростати.

Якщо проаналізувати зовнішній фон, то можна помітити, що зростання цін на золото збіглося з цілою низкою факторів, що свідчать про поглиблення кризових явищ у світовій економіці.

По-перше, провідні фінансові інститути ще восени 2023-го почали публікувати свої макропрогнози на 2024 рік, у яких простежується неабияка частка песимізму. За оцінками Світового банку, 2024 року зростання світової економіки сповільниться третій рік поспіль — до 2,4% з 2,6% у 2023 році. Таким чином, темпи зростання світового ВВП виявляться найнижчими за останні 30 років. За прогнозом Міжнародного валютного фонду (МВФ) зростання глобального ВВП у 2024 році сповільниться з 3,2% до 3,1%. А великі банки, такі як Barclays, Citibank, Deutsche Bank, зійшлися на тому, що зростання світового ВВП 2024 року навряд чи перевищить 2,2-2,4%.

По-друге, Федеральна резервна система США (ФРС) зберігає м'яку процентну політику. Буквально у березні ФРС ухвалила рішення залишити ключову ставку на рівні 5,25-5,5%. Такі дії федрезерву послаблюють долар. Індекс американської валюти (DXY або USDX) якраз із жовтня 2023 року почав падати і до квітня 2024 року просів на 2 пункти до 105 пунктів. Цей індикатор досить важливий, оскільки він демонструє силу/слабкість долара порівняно з іншими світовими валютами. Це євро, єна, фунт стерлінгів, канадський долар, шведська крона та швейцарський франк.

"Оскільки золото номіновано в доларі і долар знижується, то ціна золота перераховується з підвищенням", – пояснює фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

По-третє, геополітична напруженість війна в Україні та загострення конфлікту на Близькому Сході, – яка змушує інвесторів обирати перевірені активи, що допоможуть пересидіти період нестабільності. Логічно, саме золото і стає таким активом.

На тлі очікуваних проблем у цілій низці західних економік та політичної турбулентності (в т.ч. пов'язаної з питаннями санкцій), золото відрізняється тим, що практично "не складує" інфляцію долара/євро/ієни, є ліквідним, а також має історично високу вартість при невеликому обсязі на відміну біржових сировинних товарів.

Віктор Шулик директор департаменту управління проектами рейтингового агентства IBI-Rating

Впаде чи подорожчає ще більше?

Прогнози руху ціни золота до кінця 2024 року відрізняються, але загалом досить оптимістичні.

  • Аналітики Bank of America вважають, що метал може подорожчати до 2400 дол./унція та більше.
  • Банк JP Morgan очікує, що середня ціна золота до кінця 2024 може закріпитися в районі 2175 дол./унція.
  • Економісти National Australia Bank припускають, що середня ціна золота в 2024 році буде трохи вищою за 2000 дол./унція.
Фото 2 — Нова золота лихоманка. Чому ціна золота летить вгору і як довго це триватиме?

Істотний вклад у зростання цін на золото роблять центральні банки, які поповнюють свої резерви. Упродовж 2022 року центробанки купили 1136 тон золота, що стало рекордом. У 2023 році закупівля золота центробанками становила 1037 тон. Крім того, значний попит на золото формує промисловість – технологічне машинобудування та мікроелектроніка.

Паралельно зростають обсяги виробництва дорогоцінних металів. У 2023 році видобуток золота виріс на 1% до 3,64 тис. тон проти 3,61 тис. тон у 2022 році. І це все одно менше, ніж у роки, які передували пандемії COVID -19. Тобто потенціал зростання виробництва золота є, особливо з урахуванням того, що попит на нього не падає.

Окрім згаданих вище факторів, на ринок золота впливають передвиборчі перегони у США. Здавалося б, який зв'язок? Але історичні тенденції свідчать, що у рік президентських виборів у США золото демонструє зростання до квітня і надалі стабілізується в очікуванні голосування у листопаді.

Головним чинником виступатиме курс долара до світових валют. У цьому контексті важливо розглядати боргові проблеми у США, які найближчими роками ФРС зможе стримувати. Але потенційні складнощі з обслуговуванням держборгу штатів довгостроково підтримуватимуть попит на золото як доларову альтернативу. Тому чекати на сильні корекції ціни золота також не варто.

Андрій Шевчишин фінансовий аналітик

Альтернатив золоту як і раніше небагато

З одного боку, золото не є панацеєю для вкладень та стовідсотковим захистом інвестицій. Є і нерухомість, і акції "блакитних фішок" – компаній-лідерів в різних секторах економіки (Apple, Tesla, Coca Cola тощо). Крім того, кілька місяців поспіль зростає ринок криптовалют.

"Але світова економіка потрапила в ситуацію, коли значно збільшилися ризики вкладень у фіатні валюти країн G7, сегмент криптовалют ще не зміцнів, щоб стати повноцінним активом світового рівня, а вкладення у реальні активи надто залежать від політики, виборів в окремих країнах та логістики", – коментує Віктор Шулик.

Втім, в українських реаліях вкладення в золото – питання дискусійне. Це пов'язано як з низькою ліквідністю ринку дорогоцінних металів в Україні, так і з обмеженими можливостями у населення купувати банківські метали. Проте, якщо говорити про більш-менш довгострокові вкладення, то придбання золота має сенс навіть незважаючи на війну.