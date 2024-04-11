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Новая золотая лихорадка. Почему цена золота летит вверх и как долго это продлится?
Стоимость золота на мировом рынке упорно держится выше 2300 долл./унция. По мнению многих экспертов, это еще не предел и дальнейший рост отнюдь не исключен.
Последние пару месяцев рынок золота демонстрирует все новые и новые высоты. В марте впервые за всю историю цена золота превысила отметку в 2100 долл./унция, а в апреле стоимость драгметалла добралась до, казалось бы, немыслимого значения в 2300 долл./унция.
Инвесторы во всем мире ищут надежный актив, который поможет пересидеть период кризиса и геополитическую нестабильность. Кроме того, центробанки во многих странах наращивают золотой запас. Все это поддерживает спрос на золото и толкает его стоимость вверх.
Кризис как основная причина роста
Ценовое ралли на рынке золота началось в октябре 2023 года. Тогда стоимость металла сильно упала почти до 1800 долл./унция, после чего сформировался восходящий тренд, и цена начала уверенно расти.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Если проанализировать внешний фон, то можно заметить, что рост цен на золото совпал с целым рядом факторов, которые свидетельствуют об углублении кризисных явлений в мировой экономике.
Во-первых, ведущие финансовые институты еще осенью 2023-го начали публиковать свои макропрогнозы на 2024 год, в которых прослеживается изрядная доля пессимизма. По оценкам Мирового банка, в 2024 году рост мировой экономики замедлится третий год подряд — до 2,4% с 2,6% в 2023 году. Таким образом, темпы роста мирового ВВП окажутся самыми низкими за последние 30 лет. По прогнозу Международного валютного фонда (МВФ), рост глобального ВВП в 2024 году замедлится с 3,2% до 3,1%. А крупные банки, такие как Barclays, Citibank, Deutsche Bank, сошлись на том, что рост мирового ВВП в 2024 году вряд ли превысит 2,2-2,4%.
Во-вторых, Федеральная резервная система США (ФРС) сохраняет мягкую процентную политику. Буквально в марте ФРС приняла решение оставить ключевую ставку на уровне 5,25−5,5%. Такие действия федрезерва ослабляют доллар. Индекс американской валюты (DXY или USDX) как раз с октября 2023 года начал падать и к апрелю 2024 года просел на 2 пункта до 105 пунктов. Этот индикатор достаточно важен, так как он демонстрирует силу/слабость доллара в сравнении с другими мировыми валютами. Это евро, иена, фунт стерлингов, канадский доллар, шведская крона и швейцарский франк.
"Поскольку золото номинировано в долларе и доллар снижается, то цена золота пересчитывается с повышением", – объясняет финансовый аналитик Андрей Шевчишин.
В-третьих, геополитическая напряженность – война в Украине, и обострение конфликта на Ближнем Востоке – которая заставляет инвесторов выбирать проверенные активы, которые помогут пересидеть период нестабильности. Логично, что именно золото становится таким активом.
Упадет или подорожает еще больше?
Прогнозы движения цены золота до конца 2024 года отличаются, но в целом довольно оптимистичны.
- Аналитики Bank of America считают, что металл может подорожать до 2400 долл./унция и более.
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Банк JP Morgan ожидает, что средняя цена на золото к концу 2024 года может закрепиться в районе 2175 долл./унция.
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Экономисты National Australia Bank предполагают, что средняя цена золота в 2024 году будет немногим выше 2000 долл./унция.
Существенный вклад в рост цен на золото делают центральные банки, которые пополняют свои резервы. В течение 2022 года центробанки купили 1136 тонн золота, что стало рекордом. В 2023 году закупки золота центробанками составила 1037 тонн. Кроме того, значительный спрос на золото формирует промышленность – технологическое машиностроение и микроэлектроника.
Параллельно растут и объемы производства драгоценных металлов. В 2023 году добыча золота выросла на 1% до 3,64 тыс. тонн против 3,61 тыс. тонн в 2022 году. И это все равно меньше, чем в годы, которые предшествовали пандемии COVID-19. То есть, потенциал роста производства золота еще есть, особенно с учетом того, что спрос на него не падает.
Помимо упомянутых выше факторов, на рынок золота влияет предвыборная гонка в США. Казалось бы, какая связь? Но исторические тенденции говорят о том, что в год президентских выборов в США золото демонстрирует рост до апреля и после стабилизируется в ожидании голосования в ноябре.
Альтернатив золоту по-прежнему немного
С одной стороны, золото не является панацеей для вложений и стопроцентной защитой инвестиций. Есть и недвижимость, и акции "голубых фишек" – компаний, которые являются лидерами в разных секторах экономики (Apple, Tesla, Coca Cola и т.д.). Кроме того, несколько месяцев кряду растет рынок криптовалют.
"Но мировая экономика попала в ситуацию, когда значительно увеличились риски вложений в фиатные валюты стран G7, сегмент криптовалют еще не окреп, чтобы стать полноценным активом мирового уровням, а вложения в реальные активы слишком зависят от политики, выборов в отдельных странах и логистики", – комментирует Виктор Шулик.