Новая золотая лихорадка. Почему цена золота летит вверх и как долго это продлится?

Стоимость золота на мировом рынке упорно держится выше 2300 долл./унция. По мнению многих экспертов, это еще не предел и дальнейший рост отнюдь не исключен.

Последние пару месяцев рынок золота демонстрирует все новые и новые высоты. В марте впервые за всю историю цена золота превысила отметку в 2100 долл./унция, а в апреле стоимость драгметалла добралась до, казалось бы, немыслимого значения в 2300 долл./унция.

Инвесторы во всем мире ищут надежный актив, который поможет пересидеть период кризиса и геополитическую нестабильность. Кроме того, центробанки во многих странах наращивают золотой запас. Все это поддерживает спрос на золото и толкает его стоимость вверх.

Кризис как основная причина роста

Ценовое ралли на рынке золота началось в октябре 2023 года. Тогда стоимость металла сильно упала почти до 1800 долл./унция, после чего сформировался восходящий тренд, и цена начала уверенно расти.

Если проанализировать внешний фон, то можно заметить, что рост цен на золото совпал с целым рядом факторов, которые свидетельствуют об углублении кризисных явлений в мировой экономике.

Во-первых, ведущие финансовые институты еще осенью 2023-го начали публиковать свои макропрогнозы на 2024 год, в которых прослеживается изрядная доля пессимизма. По оценкам Мирового банка, в 2024 году рост мировой экономики замедлится третий год подряд — до 2,4% с 2,6% в 2023 году. Таким образом, темпы роста мирового ВВП окажутся самыми низкими за последние 30 лет. По прогнозу Международного валютного фонда (МВФ), рост глобального ВВП в 2024 году замедлится с 3,2% до 3,1%. А крупные банки, такие как Barclays, Citibank, Deutsche Bank, сошлись на том, что рост мирового ВВП в 2024 году вряд ли превысит 2,2-2,4%.

Во-вторых, Федеральная резервная система США (ФРС) сохраняет мягкую процентную политику. Буквально в марте ФРС приняла решение оставить ключевую ставку на уровне 5,25−5,5%. Такие действия федрезерва ослабляют доллар. Индекс американской валюты (DXY или USDX) как раз с октября 2023 года начал падать и к апрелю 2024 года просел на 2 пункта до 105 пунктов. Этот индикатор достаточно важен, так как он демонстрирует силу/слабость доллара в сравнении с другими мировыми валютами. Это евро, иена, фунт стерлингов, канадский доллар, шведская крона и швейцарский франк.

"Поскольку золото номинировано в долларе и доллар снижается, то цена золота пересчитывается с повышением", – объясняет финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

В-третьих, геополитическая напряженность – война в Украине, и обострение конфликта на Ближнем Востоке – которая заставляет инвесторов выбирать проверенные активы, которые помогут пересидеть период нестабильности. Логично, что именно золото становится таким активом.

На фоне ожидаемых проблем в целом ряде западных экономик и политической турбулентности (в т.ч. связанной с вопросами санкций), золото отличается тем, что практически "не складирует" инфляцию доллара/евро/иены, является ликвидным, а также имеет исторически высокую стоимость при небольшом объеме в отличие от биржевых сырьевых товаров. Виктор Шулик директор департамента управления проектами рейтингового агентства IBI-Rating

Упадет или подорожает еще больше?

Прогнозы движения цены золота до конца 2024 года отличаются, но в целом довольно оптимистичны.

Аналитики Bank of America считают, что металл может подорожать до 2400 долл./унция и более.

Банк JP Morgan ожидает, что средняя цена на золото к концу 2024 года может закрепиться в районе 2175 долл./унция.



Экономисты National Australia Bank предполагают, что средняя цена золота в 2024 году будет немногим выше 2000 долл./унция.



Существенный вклад в рост цен на золото делают центральные банки, которые пополняют свои резервы. В течение 2022 года центробанки купили 1136 тонн золота, что стало рекордом. В 2023 году закупки золота центробанками составила 1037 тонн. Кроме того, значительный спрос на золото формирует промышленность – технологическое машиностроение и микроэлектроника.

Параллельно растут и объемы производства драгоценных металлов. В 2023 году добыча золота выросла на 1% до 3,64 тыс. тонн против 3,61 тыс. тонн в 2022 году. И это все равно меньше, чем в годы, которые предшествовали пандемии COVID-19. То есть, потенциал роста производства золота еще есть, особенно с учетом того, что спрос на него не падает.

Помимо упомянутых выше факторов, на рынок золота влияет предвыборная гонка в США. Казалось бы, какая связь? Но исторические тенденции говорят о том, что в год президентских выборов в США золото демонстрирует рост до апреля и после стабилизируется в ожидании голосования в ноябре.

Главным фактором будет выступать курс доллара к мировым валютам. В этом контексте важно рассматривать долговые проблемы в США, которые ближайшие годы ФРС сможет сдерживать. Но потенциальные сложности с обслуживанием госдолга штатов будет долгосрочно поддерживать спрос на золото как долларовую альтернативу. Поэтому ожидать сильных коррекций цен золота также не стоит. Андрей Шевчишин финансовый аналитик

Альтернатив золоту по-прежнему немного

С одной стороны, золото не является панацеей для вложений и стопроцентной защитой инвестиций. Есть и недвижимость, и акции "голубых фишек" – компаний, которые являются лидерами в разных секторах экономики (Apple, Tesla, Coca Cola и т.д.). Кроме того, несколько месяцев кряду растет рынок криптовалют.

"Но мировая экономика попала в ситуацию, когда значительно увеличились риски вложений в фиатные валюты стран G7, сегмент криптовалют еще не окреп, чтобы стать полноценным активом мирового уровням, а вложения в реальные активы слишком зависят от политики, выборов в отдельных странах и логистики", – комментирует Виктор Шулик.