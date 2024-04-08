Доллар берет ориентир на 39-40 грн, но ситуацию может изменить голосование в США

В начале апреля официальный курс почти не изменился: если 1 апреля доллар стоил 38,99 грн, то уже 7 апреля этот показатель был на уровне 39,02 грн. При этом пиковое значение регулятор установил во вторник, 2 апреля. В этот день официальный курс достиг уровня 39,32 грн/$. Эксперты говорят, что при базовом сценарии нацвалюта на наличном рынке будет колебаться в пределах 39-40 грн/$.

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Как менялся курс нацвалюты в первую неделю апреля

На этой неделе НБУ традиционно проводил валютные интервенции:

купил $29,6 млн.

продал $483,6 млн.

В результате золотовалютные резервы снизились на $454 млн.

В этот период, по данным "Укрдилинг", курс нацвалюты на межбанке менялся так:

1 апреля гривну можно было купить или продать в коридоре 39,17-39,20 грн/$.

5 апреля гривна снизилась до уровня 38,83-38,86 грн/$.

То есть на прошлой неделе межбанковский курс доллара упал на 34 коп.

Наличный же рынок, по данным finance.ua, реагировал на межбанк следующим образом:

1 апреля гривна торговалась в пределах 38,92-39,45 грн/$.

7 апреля нацвалюта подешевела до отметки 38,81-39,31 грн/$.

Как результат, наличный курс снизился на 11–14 коп.

Что происходило с гривной на неделе с 1 по 7 апреля

Доллар начал первую неделю апреля на межбанке довольно вяло - на уровне 39,15 грн/$, говорит финансовый аналитик Андрей Шевчишин в комментарии Delo.ua. Причины: выходные в Европе и пятничные выходные в США.

"Во вторник, 2 апреля, после праздников курс достиг отметки 39,4 грн за доллар. Это был пик на прошлой неделе, поскольку к пятнице, 5 апреля, курс доллара только снижался. В пятницу доллар на межбанке прыгнул ниже 39 грн. В то время как наличный курс лишь по цене покупки снизился ниже отметки, а по цене продажи он остался на отметках 39,4 грн/$", - объясняет Шевчишин.

По его словам, на прошлой неделе клиентский спрос на валюту превысил предложение, и только в пятницу ситуация изменилась: "В этот день продажи валюты усилили госбанки, вероятно, конвертируя внешние поступления в гривну для поддержки социального сектора. Также продавали валюту компании под выплаты зарплаты и квартальных бонусов/премий", – говорит Шевчишин.

В целом эксперт отмечает, что курс вяло отреагировал на рекордные поступления в марте $9,3 млрд от партнеров, хотя понятно, что весь крупный объем валюты может выйти на рынок для конвертации в гривну.

Что ждет гривну на неделе с 8 по 14 апреля

Как объясняет начальник департамента казначейства банка "Глобус" Тарас Лесовой в комментарии Delo.ua, общая ситуация на валютном рынке останется стабильной, поскольку введенный режим "управляемой гибкости" позволит регулятору уравновешивать спрос и предложение через механизм валютных интервенций.

"На рынке продолжит действовать система валютных изменений, согласно которым недельные отклонения, как в сторону роста, так и в сторону уменьшения, от начального курса понедельника не превышают 1,5-2% (0,6-0,7 грн). При этом максимальный объем курсовых отклонений в течение 5 дней подряд не превышает 2,6% (до 1 грн) от начального курса, но такие случаи скорее исключение, чем правило. При этом допустимые отклонения от начального курса достигают 5%. То есть даже в условиях многодневного роста или уменьшения курсов валют, такие изменения вполне приемлемы и в меру ожидаемы", - говорит банкир.

Также Тарас Лесовой отмечает, что экономические факторы дополнят "позитив" на валютном рынке. В частности, речь идет об:

объеме и ритмичности получения макрофинансовой помощи С начала года Украина уже получила более $10 млрд,

развитии всех отраслей экономики,

валютных экспортных поступлениях и т.д.

Таким образом, в течение второй недели апреля курс на валютном рынке должен быть следующим:

на межбанке гривна будет колебаться в пределах 39-40 грн/$ и 42-43,5 грн/€.

на наличном рынке нацвалюту можно будет приобрести или продать по 39-40 грн/$ и 41-43,5 грн/€.

В то же время, аналитик Андрей Шевчишин говорит, что курс гривны от повторного снижения могут удержать только положительные события. В частности, на поведение нацвалюты будет влиять возможное голосование Конгресса США по помощи Украине, которое запланировано на 9 апреля.