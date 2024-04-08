Долар бере орієнтир на 39-40 грн, але ситуацію може змінити голосування в США

На початку квітня офіційний курс майже не змінився: якщо 1 квітня долар коштував 38,99 грн, то вже 7 квітня цей показник був на рівні 39,02 грн. При цьому пікове значення регулятор установив у вівторок, 2 квітня. В цей день офіційний курс досяг рівня 39,32 грн/$. Експерти кажуть, що при базовому сценарії нацвалюта на готівковому ринку коливатиметься у межах 39-40 грн/$.

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Як змінювався курс нацвалюти в перший тиждень квітня

На цьому тижні НБУ традиційно проводив валютні інтервенції:

купив $29,6 млн.

продав $483,6 млн.

В результаті золотовалютні резерви зменшились на $454 млн.

В цей період, за даними "Укрдилинг", курс нацвалюти на міжбанку змінювався так:

1 квітня гривню можна було купити чи продати в коридорі 39,17-39,20 грн/$.

5 квітня гривня знизилась до рівня 38,83-38,86 грн/$.

Тобто, на минулому тижні міжбанківський курс долара впав на 34 коп.

А готівковий ринок, за даними finance.ua, реагував на міжбанк наступним чином:

1 квітня гривня торгувалась в межах 38,92-39,45 грн/$.

7 квітня нацвалюта подешевшала до позначки 38,81-39,31 грн/$.

Як результат, готівковий курс знизився на 11-14 коп.

Що відбувалось з гривнею на тижні з 1 до 7 квітня

Долар розпочав перший тиждень квітня на міжбанку досить в’яло, на рівні 39,15 грн/$, говорить фінансовий аналітик Андрій Шевчишин в коментарі Delo.ua. Причин: вихідні в Європі та п’ятничні вихідні в США.

"У вівторок, 2 квітня, після свят курс досяг позначки 39,4 грн за долар. Це був пік минулого тижня, оскільки до п’ятниці, 5 квітня, курс долару лише знижувався. У п’ятницю долар на міжбанку стрибнув нижче 39 грн. В той час як готівковий курс лише по ціні покупки знизився нижче позначки, а по ціні продажу він залишився на відмітках 39,4 грн/$", - пояснює Шевчишин.

За його словами, на минулому тижні клієнтський попит на валюту перевищув пропозицію, й лише у п’ятницю ситуація змінилася: "В цей день продаж валюти посили держбанки, ймовірно конвертуючи зовнішні надходження в гривню для підтримки соціального сектору. Також продавали валюту компанії під виплати зарплатні та квартальних бонусів/премій", - каже Шевчишин.

Загалом експерт відзначає, що курс в’яло відреагував на рекордні надходження у березні $9,3 млрд від партнерів, хоча зрозуміло, що весь цей великий об’єм валюти може вийти на ринок для конвертації в гривню.

Що чекає на гривню на тижні з 8 до 14 квітня

Як пояснює начальник департаменту казначейства банку "Глобус" Тарас Лєсовий в коментарі Delo.ua, загальна ситуація на валютному ринку залишиться стабільною, оскільки запроваджений режим "керованої гнучкості" дасть змогу регулятору врівноважувати попит і пропозицію через механізм валютних інтервенцій.

"На ринку продовжить діяти "система" валютних змін, згідно з якими тижневі відхилення, як в бік зростання, так і в бік зменшення, від початкового курсу понеділка не перевищують 1,5-2% (0,6-0,7 грн). При цьому максимальний обсяг курсових відхилень протягом 5 днів поспіль не перевищує 2,6% (до 1 грн) від початкового курсу, але такі випадки скоріше є винятком, аніж правилом. При цьому допустимі відхилення від початкового курсу сягають 5%. Тобто навіть за умов кількаденного зростання чи зменшення курсів валют, такі зміни є цілком прийнятними і до міри очікуваними", - говорить банкір.

Також Тарас Лєсовий зазначає, що економічні чинники доповнять "позитив" на валютному ринку. Зокрема, мова йде про:

обсяг і ритмічність отримання макрофінансової допомоги. З початку року Україна вже отримала понад $10 млрд,

розвиток всіх галузей економіки,

валютні експортні надходження тощо.

Таким чином, протягом другого тижня квітня курс на валютному ринку має бути такий:

на міжбанку гривня буде коливатися в межах 39-40 грн/$ та 42-43,5 грн/€.

на готівковому ринку нацвалюту можна буде придбати чи продати по 39-40 грн/$ та 41-43,5 грн/€.

Водночас з цим, аналітик Андрій Шевчишин каже, що курс гривні від повторного зниження можуть утримати лише позитивні події. Зокрема, на поведінку нацвалюти впливатиме ймовірне голосування Конгресу США по допомозі Україні, яке заплановане на 9 квітня.