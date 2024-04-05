В уряді та НБУ не заперечують проти збільшення терміну повернення валюти для аграріїв до 180 днів - Гетманцев

Голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев звернувся до Кабміну із пропозицією збільшити строки повернення валютної виручки аграріїв до 180 днів.

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Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

За його словами, сьогодні була проведена нарада за участю представників Нацбанку та Кабміну, на якій обговорювалася можливість збільшення термінів повернення валютної виручки аграріїв з 90 до 180 днів.

Він додав що, під час наради дехто виступав за збільшення терміну, дехто – не заперечував проти такої ідеї. Але категорично не згодних з пропозицією не було.

"Під час наради позиції поділилися на тих, хто категорично "за збільшення" і тих, хто "не заперечує". "Проти" не було нікого", - написав Гетманцев.

Він зазначив, що за наслідками наради був написаний лист, який направили до Кабміну.

"Очікуємо рішення", - резюмував голова фінкомітету.

Що призвело до встановлення терміну в 90 днів

Голова НБУ Андрій Пишний заявляв, що компанії-експортери не повернули до України близько $8 млрд валютної виручки. За його словами, є експортери, які намагаються взагалі виручку не повертати.

1 листопада 2023 видання Bloomberg написало, що українські експортери сільськогосподарської продукції не повернули в Україну близько 3 мільярдів доларів доходів після вторгнення Росії в країну, посилюючи тиск на валютні резерви країни.

Тоді НБУ встановив граничні строки розрахунків за операціями з експорту низки сільгосптоварів на рівні 90 календарних днів замість строку в 180 днів.

"Воно (це рішення - ред) покликано посилити дисципліну дотримання суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності граничних строків розрахунків за операціями з експорту товарів та забезпечити повернення валютної виручки в установлені граничні строки розрахунків за окремими операціями з експорту товарів", - заявили в НБУ.

Проте, за тиждень до цього, бізнес закликав владу не допустити подальшого скорочення граничних строків повернення валютної виручки. Більш того, від такого наміру закликав відмовитися комітет Ради з питань економічного розвитку.