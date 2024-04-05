В НБУ и Кабмине не возражают против увеличения срока возврата валюты для аграриев до 180 дней - Гетманцев

Глава Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев обратился в Кабмин с предложением увеличить сроки возврата валютной выручки аграриев до 180 дней.

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Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, сегодня было проведено совещание с участием представителей Нацбанка и Кабмина, на котором обсуждалась возможность увеличения сроков возврата валютной выручки аграриев с 90 до 180 дней.

Он добавил, что во время совещания некоторые выступали за увеличение срока, некоторые – не возражали против такой идеи. Но категорически не согласных с предложением не было.

"Во время совещания позиции поделились на тех, кто категорически "за увеличение" и тех, кто "не возражает". "Против" не было никого", - написал Гетманцев.

Он отметил, что по результатам совещания было написано письмо, которое направили в Кабмин.

" Ожидаем решения", - резюмировал глава финкомитета.

Что привело к установлению срока в 90 дней

Глава НБУ Андрей Пышный заявлял, что компании-экспортеры не вернули в Украину около $8 млрд валютной выручки. По его словам, есть экспортеры, пытающиеся вообще выручку не возвращать.

1 ноября 2023 года издание Bloomberg написало, что украинские экспортеры сельскохозяйственной продукции не вернули в Украину около 3 миллиардов долларов доходов после вторжения России в страну, усиливая давление на валютные резервы страны.

Тогда НБУ установил предельные сроки расчетов по операциям по экспорту ряда сельхозтоваров на уровне 90 календарных дней вместо срока 180 дней.

"Оно (это решение – ред) призвано усилить дисциплину соблюдение субъектами внешнеэкономической деятельности предельных сроков расчетов по операциям по экспорту товаров и обеспечить возврат валютной выручки в установленные предельные сроки расчетов по отдельным операциям по экспорту товаров", - заявили в НБУ.

Однако, за неделю до этого, бизнес призвал власти не допустить дальнейшего сокращения предельных сроков возврата валютной выручки Более того, от такого намерения призвал отказаться комитет Рады по экономическому развитию.