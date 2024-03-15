Украинскому бизнесу необходимо смягчение валютных ограничений – опрос ЭВА

Украинский бизнес выразил необходимость смягчения действующих валютных ограничений. Наиболее существенными потребностями для бизнеса в контексте возможного смягчения ограничений оказались оплата услуг, выплата дивидендов нерезидентам и повышение лимитов на операции с использованием корпоративных гривневых платежных карт за пределами Украины.

Об этом сообщает Европейская Бизнес Ассоциация, которая провела специальный опрос.

Оно было проведено с целью определения важнейших потребностей бизнес-сообщества в смягчении временных валютных ограничений, введенных Национальным банком Украины и Правительством в связи с введением военного положения на всей территории Украины с 24 февраля 2022 года.

Оплата услуг

Большинство участников опроса (88%) определили потребность в смягчении ограничений по оплате запрещенных услуг (например, маркетинговые услуги, реклама, бизнес-консалтинг, образовательные услуги и т.п.). По данным опроса, для 64% эта потребность чрезвычайно актуальна. Большинство участников (37%) считают, что эту потребность можно удовлетворить, установив лимит в 100-500 тысяч гривен в месяц, а для 31% – лимит в 500 тысяч – 1 миллион гривен в месяц.

Выплата дивидендов нерезидентам

71% компаний, принявших участие в опросе, указали на актуальность потребности в выплате дивидендов нерезидентам, при этом для 43% этот вопрос чрезвычайно важен. Для удовлетворения этой потребности 47% компаний предлагают установить ежеквартальный лимит на осуществление таких операций до 500 тысяч евро, а для 29% - лимит более 2 миллионов евро.

Некоторые из этих компаний предлагают поэтапное решение этого вопроса, позволяя выплаты дивидендов за предыдущие годы в течение следующих лет – за 2022 в 2024, за 2023 в 2025, а за годы до войны – в 2026 году. Они рассматривают возможность ограничения этих выплат, например 50% от суммы годовой чистой прибыли. Такой шаг, по их мнению, стал бы положительным сигналом для привлечения иностранных инвестиций.

Увеличение лимитов по операциям с использованием гривневых корпоративных платежных карт за пределами Украины

68% компаний выразили необходимость увеличения лимитов для операций с помощью корпоративных гривневых платежных карт за рубежом. Для 44% из них это важно, но не критично. Большинство (65%) считают, что лимит в диапазоне 100-500 тысяч гривен в месяц был бы достаточным, тогда как 17% ограничились суммой до 100 тысяч гривен в месяц.

Отдельно подчеркнута необходимость увеличения разрешенных сумм для межличностных переводов в иностранной валюте между картами. Эксперты считают, что увеличение лимитов не повлечет негативного влияния на валютный рынок благодаря существующим ограничениям на покупку иностранной валюты. Они также считают, что увеличение лимитов для переводов будет способствовать уменьшению объемов наличных сделок с иностранной валютой, что, в свою очередь, улучшит прозрачность финансовых потоков.

Выплата ссуд нерезидентам

Половина компаний, участвовавших в опросе, указали на актуальность выплаты ссуд нерезидентам. 26% из них считают, что требуют возможности выплачивать более 2 миллионов евро в квартал, аналогичное количество компаний требует менее 100 тысяч евро, и 24% - между 100 и 500 тысяч евро каждый квартал.

Компании отметили возможность оплаты процентов по кредитам, полученным от нерезидентов до 24 февраля 2022 года, включая как текущие, так и накопленные в течение двух лет проценты.

Оплата роялти Оплата роялти вызывает интерес у половины компаний, опрошенных Европейской Бизнес Ассоциацией, при этом для 29% из них этот вопрос очень важен. Среди компаний, выразивших потребность в оплате роялти, половина считает достаточным лимит в 100-500 тысяч грн в месяц, 30% удовлетворяются суммой до 100 тысяч грн, а 20% нуждаются более 2 миллионов гривен ежемесячно.

Оплата проживания за границей украинцам, являющимся налоговыми резидентами Украины

Оплата за проживание или аренду жилья за рубежом для украинских налоговых резидентов важна для 29% опрошенных компаний, из которых для 10% это очень важно. Большинство нуждающихся компаний считают, что лимит до 100 тысяч грн в месяц был бы достаточным, в то время как остальные 47% нуждаются между 100 и 500 тысяч грн ежемесячно.

Перевод средств на счет юридического лица-нерезидента, представительство которого действует в Украине, неважно для 75% компаний, в то же время 11% считают это чрезвычайно важным, и 13% признают важным, но не критическим. Для половины из них было бы достаточно лимита до 100 тысяч евро в квартал.

Оплата штрафов за нарушение условий экспортных контрактов

Оплата штрафов за нарушение условий экспортных контрактов не важна для 78% компаний, в то время как для 17% это важно, но не критично, и только для 3% очень важно. Большинство из тех, кто считает это важным, считают, что достаточным был бы лимит до 100 тысяч гривен в месяц.

Напомним, в начале ноября бизнес призвал власти не допустить дальнейшего сокращения предельных сроков возврата валютной выручки Более того, как указывали в Европейской бизнес ассоциации, некоторым компаниям не хватает даже 180 дней.

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