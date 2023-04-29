Кабмин рекомендует НБУ разрешить туроператорам рассчитываться валютой с зарубежными партнерами

Кабинет министров рекомендует Национальному банку Украины разрешить туроператорам и турагентам тратить приобретенную в Украине валюту на расчеты с зарубежными партнерами за туристические услуги.

Как сообщают представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук и Министерство экономики, соответствующее решение с целью восстановления рынка туристических услуг было принято на заседании Кабмина 28 апреля.

Им внесены изменения в перечень предназначенных для продажи (оплачиваемой передачи) услуг, работ, прав интеллектуальной собственности и других неимущественных прав, по операциям импорта которых НБУ рекомендовано обеспечить осуществление переводов. Сам же список был утвержден в день российского вторжения 24 февраля 2022 года.

В список включены:

- услуги по временному размещению (проживанию), а также связанные с этим сопутствующие услуги (гостиничные услуги, услуги по организации питания в заведениях общественного питания, услуги по организации досуга в культурно-развлекательных заведениях, организация и предоставление трансферов, аренда транспорта);

- услуги по приобретению билетов на авиационный, железнодорожный, автомобильный, речной, морской транспорт, бронированию и оплате круизов, аренде морских и речных лодок, катеров и других судов;

- услуги по организации экскурсионного обслуживания, международных мероприятий спортивного, выставочного, делового и событийного назначения;

- услуги бронирования пакетов туристических услуг.



"В начале войны НБУ запретил производить расчеты по импортным операциям со счетов, открытых на территории Украины, за исключением товаров критического импорта. Это повлияло на деятельность туроператоров и привело к тому, что большинство из них вынуждены вести свою деятельность на территории других стран", - указала первый вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко.

По ее словам, если не обеспечить урегулирование обозначенной проблемы на государственном уровне, то налоги от турдеятельности будут перечисляться в бюджеты других стран, на территории которых украинские туроператоры вынуждены проводить свою деятельность из-за имеющихся валютных ограничений в Украине.

Чиновница отметила, что ориентировочный объем потребности в осуществлении трансграничных валютных переводов на 2023 год составляет 250-300 миллионов долларов. Если же предоставить туроператорам возможность работать с Украиной, это позволит обеспечить поступления в государственный бюджет, по оценке Минэкономики, от 55 до 70 миллионов долларов.

Напомним также, что недавно Европейская Бизнес Ассоциация призвала правительство, НБУ и Минэкономики ослабить ограничение бизнеса по уплате процентов иностранным кредиторам, что также было фактически сделано невозможным еще в первый день войны.

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