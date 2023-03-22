НБУ снимает запрет на вывод за границу нерезидентами процентов по ОВГЗ

Национальный банк Украины (НБУ) с 1 апреля 2023 года отменит запрет на вывод нерезидентами денег, полученных от уплаты процентов по облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Об этом 22 марта сообщила пресс-служба регулятора.

Соответствующие изменения приняты постановлением правления НБУ №29 от 22 марта, которое вступает в силу с 23 марта. Прежде чем принять решение, регулятор провел консультации с Международным валютным фондом и Министерством финансов Украины.

"Национальный банк решил, что оптимальным в текущих условиях будет обеспечение возможности для иностранных инвесторов переводить за границу средства, полученные от уплаты процентов по ОВГЗ после 1 апреля 2023 года", - говорится в сообщении пресс-службы.

Национальный банк рассчитывает, что возможность репатриации процентов создаст стимулы для нерезидентов реинвестировать полученную основную сумму и накопившиеся гривневые средства в новые облигации, что будет способствовать развитию рынка гособлигаций и минимизирует риски прямого финансирования дефицита бюджета со стороны НБУ.

По оценкам регулятора, объем уплаты процентов по ОВГЗ перед инвесторами-нерезидентами в период с 1 апреля по конец 2023 года составит около $120 млн в эквиваленте.

Эта сумма может увеличиться при дополнительной покупке инвесторами-нерезидентами ОВГЗ с выплатой процентов после 1 апреля 2023 года. В НБУ уверены, что такое развитие событий не повлечет за собой значительное давление на международные резервы Украины.

В то же время, НБУ откладывает принятие решения о возможности репатриировать основную сумму, вложенную во внутренние гособлигации, до существенного снижения рисков безопасности и макроэкономических рисков.

Напомним, что всего на валютные счета Правительства в Нацбанке в феврале поступило 2,395 млрд долларов. 330,4 млн. долларов было получено от размещения валютных облигаций ОВГЗ.

В феврале украинское правительство выплатило за обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте 570,4 млн долларов. Из них 354 млн долларов было выплачено за обслуживание и погашение валютных ОВГЗ.