Гривна держит равновесие. Почему до конца марта как девальвация, так и последующая ревальвация маловероятны

20-26 марта валютный рынок будет находиться в сбалансированном состоянии. По оценкам экспертов, ежедневные колебания курса в обменных пунктах будут в пределах 0,2-0,3 грн/$ и 0,4-0,5 грн/€, а сформированный еще в конце февраля диапазон не изменится: 38-39 грн/$ и 40-41 грн/€. Это вполне приемлемо и не нарушит общий тренд стабильности.

"В настоящее время спрос и предложение на наличную валюту достаточно сбалансированы, что снижает вероятность как укрепления, так и обесценивания гривни. Кроме того, регулятор 16 февраля оставил без изменений учетную ставку и официальный курс, а инфляция, как в январе-феврале, будет в состоянии " ремиссии”: по итогам марта она не превысит 1-1,3%", – утверждает в комментарии delo.ua директор департамента казначейства COMINBANK Герман Марченко.

Он отмечает, что начинается "сезон оттепели" для бизнеса. Главным образом это касается начала посевной, а стабилизация в энергосистеме позволит более широкому кругу предпринимателей возобновить свою активность, благодаря чему возрастут налоговые поступления в госбюджет. Если не возникнет каких-либо непредвиденных событий, то в конце марта можно рассчитывать на существенное оживление экономики.

"Анализируя ситуацию на валютном рынке, нельзя обойти обстоятельства войны. Борьба продолжается, но общественные настроения достаточно положительные и ни в коем случае не склоняют украинцев к паническому поведению в отношении валют", - напоминает Герман Марченко.

Таким образом, на следующей неделе существенных изменений на валютном рынке не ожидается: наличный курс гривны по отношению к доллару и евро будет находиться в текущих пределах.

У НБУ все еще хватает резервов в поддержку гривны

На прошлой неделе, 13-19 марта, в банках в среднем по Украине гривна к доллару несколько подешевела. Так, если в понедельник 13 марта курс составлял 38,15–38,6 грн/$, то в воскресенье, 19 марта – 38,35–38,86 грн/$. На черном рынке ситуация тождественна. Если в начале недели котировки составляли 38,45-38,57 грн/$, то в конце – 38,73-38,85 грн/$.

С евро ситуация схожая. Если в начале недели в банках в среднем по Украине курс составлял 40,2–40,95 грн/€, то в воскресенье уже 40,35–41,1 грн/€. На черном рынке происходили более ощутимые колебания: в понедельник курс составлял 40,67-40,87 грн/€, а к концу он достиг диапазона 40,96-41,1 грн/€.

На прошлой неделе Нацбанк впервые с начала года не купил на межбанке ни доллара, но продал $376,22 млн. Таким образом в этом году НБУ приобрел на МБВР суммарно $61,3 млн, а продал $6,405 млрд (отрицательный баланс – $6,343 млрд).

"В частности, в феврале Нацбанк продал на валютном рынке почти $2,45 млрд и выкупил в резервы - $27,7 млн. При этом, на валютные счета правительства в Национальном банке поступило $2,4 млрд, из которых $2,1 млрд - от Мирового банка, $330,4 млн – от размещения валютных ОВГЗ", – напоминает член совета НБУ Богдан Данилишин.

Правительство также выплатило за обслуживание и погашение государственного долга в инвалюте $570,4 млн (из них $354 млн – за обслуживание и погашение валютных ОВГЗ, $154,1 млн – долга перед Всемирным банком), в пользу МВФ Украина уплатила $306,3 млн.

И хотя в феврале международные резервы Украины сократились на 3,5% и на 1 марта составили $28,9 млрд, их объем остается достаточным для сбалансирования валютного рынка.

Меньше административного влияния, больше свободы

Как пояснил в комментарии delo.ua экономист Ukraine Economic Outlook Григорий Кукуруза, предложение валюты на наличном рынке в последние две недели значительно превышало спрос. Это стало одной из ключевых причин формирования тренда по укреплению гривны.

"Замечу, что в январе-феврале спрос на наличную валюту снизился также из-за ситуативных факторов. А именно приостановка экспорта "черного зерна", под предварительный выкуп которого у фермеров необходима наличная валюта", - напоминает экономист.

Что же касается этой недели, то стремительное укрепление наличного курса до 38,3-38,6 грн/$ (пик укрепления по состоянию на середину вторника 14 марта) в последние дни, на его взгляд, объясняется административным вмешательством НБУ. Фактически он инициировал этап подготовки к уходу от фиксированного курса. Речь идет о понижении девальвационных ожиданий населения. В то время как ключевым ориентиром условно-рыночного курса выступает именно наличный рынок.

"На фоне совокупности факторов, обусловивших стремительный разворот наличного курса с 40,2-40,4 грн/$ на начало февраля до 39,8-40 грн/$ на конец второй декады, регулятор решил усилить укрепление наличного курса", – утверждает Григорий Кукуруз.

Представители НБУ со своей стороны заявляют, что оснований переживать за курсовую стабильность в обозримом будущем точно нет. "Мы имеем возможность удерживать стабильность на валютном рынке, за счет чего будет также обеспечен дезинфляционный тренд", - заявил на брифинге 16 марта заместитель председателя Нацбанка Сергей Николайчук.