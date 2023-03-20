Гривня тримає рівновагу. Чому до кінця березня як девальвація, так і подальша ревальвація є малоймовірними

Впродовж 20-26 березня валютний ринок перебуватиме у збалансованому стані. За оцінками експертів, щоденні коливання курсу в обмінних пунктах будуть в межах 0,2-0,3 грн/$ та 0,4-0,5 грн/€, а сформований ще наприкінці лютого діапазон не зміниться: 38-39 грн/$ та 40-41 грн/€. Це є цілком прийнятним та не порушить загальний тренд стабільності.

"Наразі попит і пропозиція на готівкову валюту досить збалансовані, що знижує ймовірність як зміцнення, так і знецінення гривні. Крім того, регулятор 16 лютого залишив без змін облікову ставку та офіційний курс, а інфляція, як у січні-лютому, буде в стані “ремісії”: за підсумками березня вона не перевищить 1-1,3%", – стверджує у коментарі delo.ua директор департаменту казначейства COMINBANK Герман Марченко.

Він зазначає, що починається "сезон відлиги” для бізнесу. Головним чином це стосується початку посівної, а стабілізація в енергосистемі дасть змогу більш широкому колу підприємців поновити свою активність, завдяки чому зростуть податкові надходження до держбюджету. Якщо не виникне якихось непередбачених подій, то наприкінці березня можна розраховувати на суттєве пожвавлення економіки.

"Аналізуючи ситуацію на валютному ринку, не можна оминути обставин війни. Боротьба триває, але суспільні настрої достатньо позитивні і в жодному разі не схиляють українців до панічної поведінки відносно валют", – нагадує Герман Марченко.

Таким чином, наступного тижня суттєві зміни на валютному ринку не очікуються: готівковий курс гривні до долара і євро перебуватиме в поточних межах.

В НБУ все ще вистачає резервів на підтримку гривні

Минулого тижня, 13-19 березня, у банках в середньому по Україні гривня до долара дещо подешевшала. Так, якщо у понеділок 13 березня курс складав 38,15-38,6 грн/$, то в неділю, 19 березня – 38,35-38,86 грн/$. На чорному ринку ситуація тотожна. Якщо на початку тижня котирування складали 38,45-38,57 грн/$, то наприкінці – 38,73-38,85 грн/$.

З євро ситуація схожа. Якщо на початку тижня у банках в середньому по Україні курс складав 40,2-40,95 грн/€, то в неділю вже 40,35-41,1 грн/€. На чорному ринку відбувалися більш відчутні коливання: у понеділок курс складав 40,67-40,87 грн/€, а під кінець він сягнув діапазону 40,96-41,1 грн/€.

Минулого тижня Нацбанк вперше з початку року не купив на міжбанку ні долара, але продав $376,22 млн. Таким чином цього року НБУ придбав на МБВР сумарно $61,3 млн, а продав аж $6,405 млрд (від’ємний баланс – $6,343 млрд).

"Зокрема, у лютому Нацбанк продав на валютному ринку майже $2,45 млрд та викупив до резервів – $27,7 млн. При цьому, на валютні рахунки уряду в Національному банку надійшло $2,4 млрд, з яких $2,1 млрд – від Світового банку, $330,4 млн – від розміщення валютних ОВДП", – нагадує член ради НБУ Богдан Данилишин.

Уряд також виплатив за обслуговування та погашення державного боргу в інвалюті $570,4 млн (з них $354 млн – за обслуговування та погашення валютних ОВДП, $154,1 млн – боргу перед Світовим банком), на користь МВФ Україна сплатила $306,3 млн.

І хоча у лютому міжнародні резерви України скоротились на 3,5% та станом на 1 березня становили $28,9 млрд, їх обсяг залишається достатнім для збалансування валютного ринку.

Менше адміністративного впливу, більше свободи

Як пояснив у коментарі delo.ua економіст Ukraine Economic Outlook Григорій Кукуруза, пропозиція валюти на готівковому ринку в останні два тижні значно перевищувала попит. Це стало однією з ключових причин формування тренду на зміцнення гривні.

"Зауважу, що у січні-лютому попит на готівкову валюту знизився також через ситуативні фактори. А саме призупинення експорту “чорного зерна”, під попередній викуп якого у фермерів необхідна готівкова валюта", – нагадує економіст.

Що ж до цього тижня, то стрімке укріплення готівкового курсу до 38,3-38,6 грн/$ (пік укріплення станом на середину вівторка 14 березня) у останні дні, на його погляд, пояснюється адміністративним втручанням НБУ. Фактично, він ініціював етап підготовки до відходу від фіксованого курсу. Мова йде про зниження девальваційних очікувань населення. Тоді як ключовим орієнтиром умовно-ринкового курсу наразі виступає саме готівковий ринок.

"На тлі сукупності факторів, які зумовили стрімкий розворот готівкового курсу з 40,2-40,4 грн/$ на початок лютого до 39,8-40 грн/$ на кінець другої декади, регулятор вирішив посилити укріплення готівкового курсу", – стверджує Григорій Кукуруза.

Представники НБУ зі свого боку заявляють, що підстав переживати за курсову стабільність у найближчому майбутньому точно немає. “Ми маємо можливість утримувати стабільність на валютному ринку, за рахунок чого буде також забезпечений дезінфляційний тренд”, – заявив під час брифінгу 16 березня заступник голови Нацбанку Сергій Ніколайчук.