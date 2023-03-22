НБУ знімає заборону на виведення за кордон нерезидентами відсотків за ОВДП

Національний банк України (НБУ) з 1 квітня 2023 року скасує заборону на виведення нерезидентами грошей, отриманих від сплати відсотків за облігаціями внутрішньої державної позики (ОВДП).

Про це 22 березня повідомила пресслужба регулятора.

Відповідні зміни прийнято постановою правління НБУ №29 від 22 березня, яка оприлюднена на сайті центробанку та набирає чинності з 23 березня. Перш ніж ухвалити рішення регулятор провів консультації з Міжнародним валютним фондом та Міністерством фінансів України.

"Національний банк вирішив, що оптимальним за поточних умов буде забезпечення можливості для іноземних інвесторів переказувати за кордон кошти, отримані від сплати відсотків за ОВДП після 1 квітня 2023 року", — йдеться в повідомленні пресслужби.

Національний банк розраховує, що можливість репатріації відсотків створить стимули для нерезидентів реінвестувати отриману основну суму та накопичені гривневі кошти в нові облігації, що сприятиме розвитку ринку держоблігацій та мінімізує ризики прямого фінансування дефіциту бюджету з боку НБУ.

За оцінками регулятора, обсяг сплати відсотків за ОВДП перед інвесторами-нерезидентами в період з 1 квітня до кінця 2023 року становитиме близько $120 млн в еквіваленті.

Ця сума може збільшитися у разі додаткової купівлі інвесторами-нерезидентами ОВДП з виплатою відсотків після 1 квітня 2023 року. В НБУ впевнені, що такий розвиток подій не спричинить значного тиску на міжнародні резерви України, зазначив центробанк.

Водночас відкладає прийняття рішення щодо можливості репатріювати основну суму, вкладену у внутрішні держоблігації, до суттєвого зниження ризиків безпеки та макроекономічних ризиків.

Нагадаємо, що загалом на валютні рахунки Уряду в Нацбанку в лютому надійшло 2,395 млрд доларів. 330,4 млн доларів було отримано від розміщення валютних облігацій ОВДП.

Водночас в лютому український Уряд виплатив за обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті 570,4 млн доларів. З них 354 млн доларів було виплачено за обслуговування та погашення валютних ОВДП,