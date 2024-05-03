За рік Україна подвоїла експорт молюсків: хто купує наших равликів

Протягом січня-березня 2024 року Україна відправила на експорт 217 тонн молюсків: це у 2,1 раза більше, ніж за перші три місяці 2023 року. Про це з посиланням на дані Державної митної служби повідомляє AgroTimes.

Головним покупцем українських молюсків у першому кварталі 2024 року була Іспанія - на країну припало 84% експорту. Далі в трійці найбільших покупців Грузія (6,8%) та Греція (5,1%). До слова, грузинський ринок для експорту українських равликів відкрився лише у жовтні 2022 року.

У грошовому еквіваленті експорт молюсків сягнув 606 тисяч доларів – це в 1,9 раза більше, ніж було у січні-березні 2023 року.

Нагадаємо, що загалом у 2023 році Україна експортувала 946 тонн молюсків – на 47,6% більше, ніж у 2022 році, свідчать дані митної служби. Тоді головним покупцем українських молюсків стала Литва (61,8%). Для порівняння, у 2013 році було експортовано лише 3 тонни равликів.

Імпорт молюсків

Водночас Україна протягом січня-березня 2024 року імпортувала більше молюсків, ніж експортувала. Так, у I кварталі року за кордоном було придбано 1,1 тисяча тонн молюсків: на 19,4% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

Найбільшими постачальниками молюсків на вітчизняний ринок цього року стали Китай (35,2%), Перу (17,6%) та Франція (16,3%). На закупівлю Україна витратила 3,8 мільйона доларів (на 18,8% більше, ніж роком раніше).

Нагадаємо, що у 2021 році обсяги імпорту продукції групи "Риба, ракоподібні та молюски" становили 874 мільйонів доларів, що на 28,6% перевищує вартість закупівель цього виду агропродовольства у 2020 році (680 мільйонів доларів).

Нагадаємо також, що у січні 2024 року в Україні дозволили використовувати акваторію Сухого лиману для вирощування молюсків та креветок. Договір про оренду буде укладатись на 7 років. Такий термін зумовлений тим, що прибуток від реалізації продукції аквакультури може бути отримано на третій рік господарчої діяльності.

Перший онлайн-аукціон з права оренди акваторією (водного простору) Сухого лиману відбувся в державній електронній торговій системі “Прозорро.Продажі” 19 березня 2024 року. За підсумками торгів після укладання угоди до державного бюджету надходитиме майже 9 тисяч гривень на рік.