За год Украина удвоила экспорт моллюсков: кто покупает наших улиток

В январе-марте 2024 года Украина отправила на экспорт 217 тонн моллюсков: это в 2,1 раза больше, чем за первые три месяца 2023 года. Об этом ссылаясь на данные Государственной таможенной службы сообщает AgroTimes.

Главным покупателем украинских моллюсков в первом квартале 2024 года была Испания – на страну пришлось 84% экспорта. Далее в тройке крупнейших покупателей – Грузия (6,8%) и Греция (5,1%). Кстати, грузинский рынок для экспорта украинских улиток открылся только в октябре 2022 года.

В денежном эквиваленте экспорт моллюсков достиг 606 тысяч долларов – это в 1,9 раза больше, чем было в январе-марте 2023 года.

Напомним, что всего в 2023 году Украина экспортировала 946 тонн моллюсков – на 47,6% больше, чем в 2022 году, свидетельствуют данные таможенной службы. Тогда главным покупателем украинских моллюсков стала Литва (61,8%). Для сравнения, в 2013 году было экспортировано всего 3 тонны улиток.

Импорт моллюсков

В то же время Украина в течение января-марта 2024 импортировала больше моллюсков, чем экспортировала. Так, в I квартале года за границей было приобретено 1,1 тысяча тонн моллюсков: на 19,4% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Крупнейшими поставщиками моллюсков на отечественный рынок в этом году стали Китай (35,2%), Перу (17,6%) и Франция (16,3%). На закупку Украина потратила 3,8 миллиона долларов (на 18,8% больше, чем годом ранее).

Напомним, что в 2021 году объемы импорта продукции группы "Рыба, ракообразные и моллюски" составляли 874 миллиона долларов, что на 28,6% превышает стоимость закупок этого вида агропродовольствия в 2020 году (680 миллионов долларов).

Напомним также, что в январе 2024 года в Украине разрешили использовать акваторию Сухого лимана для выращивания моллюсков и креветок. Договор об аренде будет заключаться на 7 лет. Такой термин обусловлен тем, что выручка от реализации продукции аквакультуры может быть получена на третий год хозяйственной деятельности.

Первый онлайн-аукцион по праву аренды акваторией (водного пространства) Сухого лимана состоялся в государственной электронной торговой системе "Прозорро.Продажи" 19 марта 2024 года. По итогам торгов после заключения соглашения в государственный бюджет будут поступать почти 9 тысяч гривен в год.