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В Украине прошел первый аукцион по праву аренды водоема под выращивание креветок и моллюсков
19 марта 2024 г. в государственной электронной торговой системе “Прозорро.Продажи” состоялся первый онлайн-аукцион по праву аренды акваторией (водного пространства) Сухого лимана, объявленный Госрыбагентством.
Об этом сообщила пресс-служба "Прозорро.Продажи".
Отмечается, что акватория лимана сдается в аренду морской аквакультуре на 7 лет.
Участок в водах Сухого лимана площадью более трех гектаров находится в Одесской области, имеет свободный водообмен с морем и достаточную соленость для выращивания креветок.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
По итогам торгов после заключения соглашения в государственный бюджет будут поступать почти 9 тысяч гривен в год.
"Аукцион проходил на повышение цены. Стоимость аренды стартовала с более чем 7 тысяч гривен в год. На торгах соревновались 2 участника, по результатам аукциона финальная стоимость актива составляет почти 9 тысяч гривен", - подчеркивают в "Прозорро.Продаже" .
Там добавляют, что у победителя аукционов 30 календарных дней после подписания протокола, чтобы заключить договор. После этого он должен в пятидневный срок оплатить стоимость годовой аренды водного участка, определенную по результатам онлайн-аукциона.
На торгах соревновались два участника – ООО "Лиман" и ЧП "Тилигул" (оба из Одесской области).
По итогам торгов победителем стал ООО Лиман. Фирма принадлежит Виктории и Александру Шлапакам и специализируется на морском рыболовстве.
Напомним, решение об аренде акватории Сухого лимана Кабинет Министров через онлайн-аукционы Кабинет министров принял 26 января 2024 года.
Рыбные аукционы принесли государству 95 млн грн
Рыбная отрасль Украины демонстрирует невиданные достижения. Первые в истории аукционы, которые проводились в течение 2023 года, принесли в государственный бюджет более 95 миллионов гривен, что почти в 12 раз превышает стартовую цену лотов.
Напомним, первый аукцион в системе "Прозорро.Продажи" по продаже "права на заключение договоров о праве специального использования водных биоресурсов в рыбохозяйственных водных объектах или их частях" провели в феврале прошлого года.
Тогда на онлайн-торги выставили право промышленного лова рыбы в реках Дунай и Днестр и в Днепровско-Бугской устьевой системе.
На сегодняшний день в Украине работает более 300 субъектов хозяйствования в промышленном рыболовстве и зарегистрировано более 3,5 тысячи субъектов, занимающихся аквакультурой.
Улов рыбы и других водных биоресурсов в Украине в 2023 году составил 11,19 тысяч тонн, что на 11,3% больше, чем в 2022 году.