В Украине прошел первый аукцион по праву аренды водоема под выращивание креветок и моллюсков

19 марта 2024 г. в государственной электронной торговой системе “Прозорро.Продажи” состоялся первый онлайн-аукцион по праву аренды акваторией (водного пространства) Сухого лимана, объявленный Госрыбагентством.

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Об этом сообщила пресс-служба "Прозорро.Продажи".

Отмечается, что акватория лимана сдается в аренду морской аквакультуре на 7 лет.

Участок в водах Сухого лимана площадью более трех гектаров находится в Одесской области, имеет свободный водообмен с морем и достаточную соленость для выращивания креветок.

По итогам торгов после заключения соглашения в государственный бюджет будут поступать почти 9 тысяч гривен в год.

"Аукцион проходил на повышение цены. Стоимость аренды стартовала с более чем 7 тысяч гривен в год. На торгах соревновались 2 участника, по результатам аукциона финальная стоимость актива составляет почти 9 тысяч гривен", - подчеркивают в "Прозорро.Продаже" .

Там добавляют, что у победителя аукционов 30 календарных дней после подписания протокола, чтобы заключить договор. После этого он должен в пятидневный срок оплатить стоимость годовой аренды водного участка, определенную по результатам онлайн-аукциона.

На торгах соревновались два участника – ООО "Лиман" и ЧП "Тилигул" (оба из Одесской области).

По итогам торгов победителем стал ООО Лиман. Фирма принадлежит Виктории и Александру Шлапакам и специализируется на морском рыболовстве.

Напомним, решение об аренде акватории Сухого лимана Кабинет Министров через онлайн-аукционы Кабинет министров принял 26 января 2024 года.

Рыбные аукционы принесли государству 95 млн грн

Рыбная отрасль Украины демонстрирует невиданные достижения. Первые в истории аукционы, которые проводились в течение 2023 года, принесли в государственный бюджет более 95 миллионов гривен, что почти в 12 раз превышает стартовую цену лотов.

Напомним, первый аукцион в системе "Прозорро.Продажи" по продаже "права на заключение договоров о праве специального использования водных биоресурсов в рыбохозяйственных водных объектах или их частях" провели в феврале прошлого года.

Тогда на онлайн-торги выставили право промышленного лова рыбы в реках Дунай и Днестр и в Днепровско-Бугской устьевой системе.

На сегодняшний день в Украине работает более 300 субъектов хозяйствования в промышленном рыболовстве и зарегистрировано более 3,5 тысячи субъектов, занимающихся аквакультурой.

Улов рыбы и других водных биоресурсов в Украине в 2023 году составил 11,19 тысяч тонн, что на 11,3% больше, чем в 2022 году.