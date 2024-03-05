Улов рыбы в Украине в 2023 году вырос на 11%, но остается втрое меньше довоенного: кого и где ловят

Улов рыбы и прочих водных биоресурсов в Украине в 2023 году составил 11,19 тысячи тонн, что на 11,3% больше, чем в 2022 году. Об этом свидетельствуют данные Государственного агентства по мелиорации и рыбному хозяйству.

В частности, было выловлено 3112 тонн карася серебристого (вылов в прошлом году сократился на 26,5%, или более чем вдвое по сравнению с 2021 годом). В то же время вернулся к довоенным показателям улов леща (2162 тонны, +41,2% к 2022 году), плотвы (2148 тонн, +51,5%) и гусетры (1048 тонн, +51,7%).

Кроме того, выловлено 528 тонн судака, 336 тонн окуня, 308 тонн синца, 262 тонн растительноядных рыб, 217 тонн сазана (карпа), 193 тонны сома, 165 тонн красноперки, 150 тонн тюльки, 126 тонн черного щуки, 107 тонн черноморской сельди и 104 тонны чехони.

Почти вся рыба сейчас вылавливается в водохранилищах Днепра: так, на Кременчугское пришлось 4941 тонна (44% всего объема), на Каменское – 2493 тонны, Днепровское (Запорожское) – 729 тонн, Киевское – 714 тонн, Каневское – 675 тонн.

В низовьях Днестра и Днестровском лимане выловлено 1034 тонны, в Днепровско-Бугском лимане в пределах Николаевской области – 329 тонн, а в Дунае – 125 тонн.

Почти полностью был прекращен отлов водных биоресурсов в Черном море (всего 415 кг против 75,8 тонны за 2022 год). В частности, больше не ведется вылов рапаны. В 2021 году этого моллюска было выловлено почти 5 тысяч тонн - то есть почти одну шестую от общего предвоенного улова в Украине (а он был втрое больше - 30,5 тысячи тонн) и немногим меньше лидера, которым и до войны был карась.

Отлов в Азовском море в прошлом году уже не фиксировался из-за его полной оккупации Россией, а в Каховском водохранилище - соответственно, из-за его исчезновения в результате подрыва Каховской гидроэлектростанции в июне 2023 года и его нахождения фактически на линии фронта. Впрочем, в Днепре за пределами имеющихся водохранилищ было выловлено 19,2 тонны рыбы, а в его притоке Десне - еще 12 тонн.

Отлов в 2022 году по сравнению с 2021 по тогдашней методологии ГАРХ

Напомним также, что до конца марта в Украине запрещено ловить щуку. За это предусмотрен штраф в размере 3468 гривен за каждую незаконно выловленную рыбу. Ограничение необходимо из-за того, что щука начинает нереститься при температуре воды 3-5°C, что значительно ниже нерестовых температур большинства других рыб.

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