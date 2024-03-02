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Категория
Агро
Дата публикации

Украинским производителям лососевых видов рыб раздадут бесплатный корм

лосось
Фото: пресс-служба МинАПК

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) при финансовой поддержке Европейского Союза реализует программу поддержки производителей лососевых видов рыб посредством обеспечения их кормами для рыб с целью преодоления негативных последствий войны и нарушения цепочек снабжения.

Об этом сообщило Министерство аграрной политики и продовольствия Украины.

Отмечается, что в рамках программы, неотложная помощь будет предоставлена аквафермерам в доступе к кормам, имеющим разные возрастные группы выращиваемых видов рыб и разные этапы производства, при условии отсутствия налоговой задолженности и представления в установленные сроки отчетов об объемах производства продукции аквакультуры по утвержденной в установленном порядка формой №1 А-рыба (годовая) "Производство продукции аквакультуры за 2022 год".

"Отобранные заявители смогут получить корм в пунктах раздачи, самостоятельно покрыв транспортные и логистические расходы", - подчеркнули в МинАПК.

В ведомстве обращают внимание, что подача заявки не является гарантией получения помощи.

Заявки на участие в программе принимаются через Государственный аграрный реестр (ГАР) до 17 марта 2024 года.

Напомним, Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных наций (ФАО) в сотрудничестве с Министерством аграрной политики и продовольствия Украины предоставит семена яровой пшеницы малым и средним фермерским хозяйствам и сельхозпроизводителям, земельные угодья которых составляют от 10 до 500 гектаров.

Автор:
Светлана Манько