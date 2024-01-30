В Украине разрешили использовать акваторию Сухого лимана для выращивания моллюсков и креветок

В Украине разрешили использовать акваторию Сухого лимана для ведения хозяйственной деятельности в сфере марикультуры. Предпринимателям предлагают поучаствовать в электронных торгах на право аренды.

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Отмечается, что соответствующее распоряжение О проведении аукциона по продаже права на заключение договора пользования на условиях аренды акваторией (водным пространством) Сухого лимана для целей морской аквакультуры № 60-р одобрено Правительством на заседании.

"Впервые в истории Украины Правительством принято решение о предоставлении возможности предпринимателям заниматься марикультурой на условиях аренды в части акватории Сухого лимана в Одесской области", - отмечают в МинАПК.

Там добавляют, что участок водоема в Сухом лимане имеет свободный водообмен с морем и достаточную соленость для выращивания мидий, различных видов креветок.

Договор об аренде будет заключаться на 7 лет. Такой термин обусловлен тем, что выручка от реализации продукции аквакультуры может быть получена на третий год хозяйственной деятельности.

Также предпринимателю необходимо провести подготовительные работы для начала производства, которое будет осуществляться путем размещения технологических устройств – плавучих садов, коллекторов для моллюсков.

Первые торги, как обещают в МинАПК, будут объявлены в ближайшее время.

Как подчеркнули в ведомстве, марикультура широко применяется в большинстве прибрежных стран, Норвегии, Испании, Болгарии, Румынии. Лидером по выращиванию продукции морской аквакультуры среди Черноморско-средиземноморских государств является Турция.

По словам заместителя министра агрополитики Виталия Главные, марикультура – перспективное направление развития для украинской экономики. Он позволит поставлять на внутренний рынок качественные, полезные и доступные по цене морепродукты.

“Нам нужно развивать морскую аквакультуру. В этом мы опираемся на опыт стран, являющихся лидерами, например, Норвегия и Чили. В распоряжении четко определены координаты ведения бизнеса в Сухом лимане. И мы предлагаем предпринимателям поучаствовать в электронных торгах на право аренды акваторией”, - отметил Головня.

В мире растет спрос на морепродукты

Международный спрос на морепродукты растет, а аквакультура играет ключевую роль в его удовлетворении. Несколько цифр в подтверждение: в 2022 году объем мирового рынка отрасли составил 75,6 миллиона тонн, к 2028 году он, по подсчетам международных экспертов, достигнет 100,3 миллиона тонн. К сожалению, украинский рынок отстает от мирового по уровню технологичности и темпам роста: в 2020 году мы произвели всего лишь 0,02% продукции аквакультуры в мире.

В то же время потенциал у украинской аквакультуры – огромный, и его развитие должно стать одной из приоритетных задач современности. Трендом будущего может стать марикультура Украины, ведь природные и климатические условия нашего края идеально способствуют ее развитию. Детальнее о том, с какими проблемами сталкиваются отечественные представители аквакультурного бизнеса, читайте в статье Delo.ua.