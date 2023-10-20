Рыбалка без схем и коррупции. В Украине стартовал проект "эРыба"

В Украине запущена электронная система рыбного хозяйства. В ней уже доступна первая услуга – декларирование права на промысловое рыболовство. Цифровизация отрасли поможет вывести рыбное хозяйство из тени.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

Отмечается, что правительство ввело декларирование права на промышленное рыболовство и опытный отлов в электронной форме. Реализацию экспериментального проекта "эРыба" будет осуществлять Государственное агентство развития мелиорации, рыбного хозяйства и продовольственных программ Украины в течение двух лет.

Получение услуги декларирования права на промышленное рыболовство теперь будет осуществляться онлайн через Единую государственную электронную систему управления отраслью рыбного хозяйства (эРыба).

В скором времени услуга будет доступна и на портале Дія

"Цифровизация в рыбном хозяйстве поможет бороться с незаконным, неподотчетным и нерегулируемым рыболовством. Также в "эРибе" станут доступны услуги по декларированию права на опытный отлов и получение разрешения на специальное использование водных биоресурсов в рыбохозяйственных водных объектах (их частях) для осуществления промышленного" рыболовства, опытного отлова", - подчеркивают в МинАПК.

В ведомстве считают, что электронная система " эРыба " будет способствовать развитию рыбного хозяйства и аквакультуры Украины.

Напомним, работа первого компонента Единой государственной электронной системы управления отраслью рыбного хозяйства (эРыба) – декларирование права на промысловое рыболовство в электронной форме началась 19 октября 2023 года. Субъекты рыбного хозяйства, которые планируют рыбачить в промышленных масштабах, должны до 1 ноября 2023 г. задекларировать право на это путем подачи соответствующей электронной декларации.

Заметим, в рыбной отрасли продолжаются реформы – принятый законопроект №7616, запускающий распределение квот на лов рыбы на онлайн-аукционах, ускоряет документооборот, вводит электронный билет для рыбаков и создает Единую госсистему управления "эРыба". Подробнее об этом читайте в материале Delo.ua.

Источник фото: ua.depositphotos.com