Дунай зарыбили осетровыми видами рыб

Более 2,5 тыс. особей осетровых видов рыб было выпущено в реку Дунай в Одесской области.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Отмечается, что инициаторами мероприятия стал Всемирный фонд природы WWF-Украина, который более 5 лет занимается сохранением осетровых видов рыб в Украине.

Зарыбление произошло благодаря финансированию WWF-Нидерланды совместно с Rewilding Europe для сохранения осетровых видов рыб в Украине.

"Зарыбок выращен Одесским осетриническим комплексом. 2,5 тыс особей осетровых видов рыб, средней навеской 150 - 300 грамм уже покоряют воды Дуная", - подчеркнули в МинАПК.

Там заметили, что зарыбление носит не только прямой природоохранный характер, но и дальнюю стратегическую цель — поспособствовать восстановлению популяции осетровых в Дунае и обеспечить мониторинг и охрану их жилищ.

Заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Виталий Головня отметил, что популяции осетровых видов рыб продолжают находиться под угрозой исчезновения.

"Влияние гидростроительства, зарегулированности рек, интенсивного промысла и браконьерства привели к значительному сокращению осетровых и занесению их в Красную книгу Украины. российская агрессия, подрыв Каховской ГЭС спровоцировал экологическую и гуманитарную катастрофу и поставил под угрозу существование многих видов дикой фауны, в том числе и ", - подчеркнул Головня.

"Осетровые — одни из самых ценных рыб нижнего Дуная. Они являются важной частью речных экосистем и одновременно уязвимым видом в мире. WWF-Украина системно работает для восстановления популяций краснокнижных видов осетровых рыб в акватории украинской части Дуная", — отметила руководительница WWF-Украина Оксана Коваленко.

По словам и.о. главы Госрыбагентства Игоря Клименко в текущем году наблюдалось увеличение численности видов осетровых, особенно в летний период в устье Дуная. Поэтому Госрыбагенство ввело дополнительные меры по сохранению этих видов, запретило промысловое рыболовство на определенных участках Дуная.

"Дополнительное увеличение количества осетровых в Дунае является важным шагом для их сохранения и восстановления. Ведь из-за террористических действий россиян на юге Украины генофонд осетровых, к сожалению, потерян", - отметил Клименко.

Напомним, в Винницкой области недавно погибли около 9 тонн рыбы рода осетровых, которые выращивались в садах в Ладыжинском водохранилище. Причиной массовой гибели рыбы стал выброс в реку Южный Буг "невероятно большого количества" вредных веществ.

Заметим, что убытки рыбной отрасли в результате подрыва россиянами Каховской гидроэлектростанции и разрушения водохранилища могут достигнуть более 11 млрд грн.

Только из-за затопления двух государственных рыбовоспроизводственных заводов Госрыбагентства украинские водоемы ежегодно недополучат зарыбление в количестве 16 млн. экземпляров ценных видов водных биоресурсов.

В частности, Херсонский производственно-экспериментальный завод по разведению молодежи частичных рыб обеспечивал ежегодное вселение 13,4 млн экземпляров ценных видов рыб (6,2 млн экз. аборигенных и 7,2 млн экз. растительноядных).

Еще 2,6 млн экземпляров мальков ценных видов рыб, в том числе 1,6 млн экз. осетровых видов, должен ежегодно вселять в отечественные водоемы Производственно-экспериментальный Днепровский осетровый рыбопроизводящий завод им. академика С.Т. Артющик.