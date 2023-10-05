На унікальній осетровій фермі на Вінниччині через раптове забруднення річки померла вся риба (ФОТО)

У Вінницькій області загинуло близько 9 тонн риби роду осетрових, які вирощувались у садках у Ладижинському водосховищі. Про це повідомив у Facebook виробник ікри Ukrainian Caviar Berry.

"Викид призвів до миттєвої смерті 9 тонн червонокнижної риби - білуги, ленського, азовського осетра, гібрида білуги (бестер). Сьогодні знищено єдине унікальне стадо племінного азовського осетра", - заявили в компанії.

За даними господарства, причиною масової загибелі риби став викид у річку Південний Буг "неймовірно великої кількості" шкідливих речовин. Судячи з повідомлення, це було зроблено вночі.

"Життя всіх осетрів зупинилося за ніч... Ми завжди говорили, що створюємо майбутнє, адже осетри живуть понад сто років і найкращий урожай нашої ікри побачать наші онуки. На жаль, не все в наших силах. Ми не можемо зупинити забруднення води в річці Південний Буг. Величезний резервуар на річці, в якому росли наші осетри, тепер виглядає як зливна яма", - кажуть на фермі.

Фото: Facebook/ukrainian.caviar.berry Фото: Facebook/ukrainian.caviar.berry Фото: Facebook/ukrainian.caviar.berry Фото: Facebook/ukrainian.caviar.berry Фото: Facebook/ukrainian.caviar.berry Фото: ГУНП у Вінницькій області Фото: ГУНП у Вінницькій області

В свою чергу, в Головному управлінні поліції у Вінницькій області заявили, що причина загибелі риби буде встановлена після проведення експертиз зразків води та риби, відібраних під час проведення слідчих дій.

Справу розслідують слідчі відділу поліції №3 Гайсинського райуправління за частиною 2 статті 242 (порушення правил охорони вод) Кримінального кодексу. Спільно з представниками Державної екологічної інспекції та ГУ Держслужби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів у Вінницької області вони провели на місці події необхідні процесуальні дії.

Втім, на осетровій фермі пригадують, що поліція досі не знайшла осіб, які на початку повномасштабного вторгнення Росії минулого року викрали з господарства в Ладижині велику частину азовського осетра й білуги.