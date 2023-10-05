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Категорія
Агро
Дата публікації

На унікальній осетровій фермі на Вінниччині через раптове забруднення річки померла вся риба (ФОТО)

На унікальній осетровій фермі на Вінниччині через раптове забруднення річки померла вся риба (ФОТО)
Фото: ГУНП у Вінницькій області

У Вінницькій області загинуло близько 9 тонн риби роду осетрових, які вирощувались у садках у Ладижинському водосховищі. Про це повідомив у Facebook виробник ікри Ukrainian Caviar Berry.

"Викид призвів до миттєвої смерті 9 тонн червонокнижної риби - білуги, ленського, азовського осетра, гібрида білуги (бестер). Сьогодні знищено єдине унікальне стадо племінного азовського осетра", - заявили в компанії.

За даними господарства, причиною масової загибелі риби став викид у річку Південний Буг "неймовірно великої кількості" шкідливих речовин. Судячи з повідомлення, це було зроблено вночі.

"Життя всіх осетрів зупинилося за ніч... Ми завжди говорили, що створюємо майбутнє, адже осетри живуть понад сто років і найкращий урожай нашої ікри побачать наші онуки. На жаль, не все в наших силах. Ми не можемо зупинити забруднення води в річці Південний Буг. Величезний резервуар на річці, в якому росли наші осетри, тепер виглядає як зливна яма", - кажуть на фермі.

Фото 2 — На унікальній осетровій фермі на Вінниччині через раптове забруднення річки померла вся риба (ФОТО)
Фото: Facebook/ukrainian.caviar.berry
Фото 3 — На унікальній осетровій фермі на Вінниччині через раптове забруднення річки померла вся риба (ФОТО)
Фото: Facebook/ukrainian.caviar.berry
Фото 4 — На унікальній осетровій фермі на Вінниччині через раптове забруднення річки померла вся риба (ФОТО)
Фото: Facebook/ukrainian.caviar.berry
Фото 5 — На унікальній осетровій фермі на Вінниччині через раптове забруднення річки померла вся риба (ФОТО)
Фото: Facebook/ukrainian.caviar.berry
Фото 6 — На унікальній осетровій фермі на Вінниччині через раптове забруднення річки померла вся риба (ФОТО)
Фото: Facebook/ukrainian.caviar.berry
Фото 7 — На унікальній осетровій фермі на Вінниччині через раптове забруднення річки померла вся риба (ФОТО)
Фото: ГУНП у Вінницькій області
Фото 8 — На унікальній осетровій фермі на Вінниччині через раптове забруднення річки померла вся риба (ФОТО)
Фото: ГУНП у Вінницькій області

В свою чергу, в Головному управлінні поліції у Вінницькій області заявили, що причина загибелі риби буде встановлена після проведення експертиз зразків води та риби, відібраних під час проведення слідчих дій.

Справу розслідують слідчі відділу поліції №3 Гайсинського райуправління за частиною 2 статті 242 (порушення правил охорони вод) Кримінального кодексу. Спільно з представниками Державної екологічної інспекції та ГУ Держслужби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів у Вінницької області вони провели на місці події необхідні процесуальні дії.

Втім, на осетровій фермі пригадують, що поліція досі не знайшла осіб, які на початку повномасштабного вторгнення Росії минулого року викрали з господарства в Ладижині велику частину азовського осетра й білуги.

Автор:
Тимофій Бесп'ятов