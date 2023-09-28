Керівника рибоохоронного патруля Одещини піймали на поборах за безперешкодний вилов риби в озері

Головне управління поліції в Одеській області за оперативного супровіду облуправління Служби безпеки України повідомило про підозру в отриманні неправомірної вигоди начальнику управління Держагентства меліорації та рибного господарства в Одеській області.

Як повідомляють в СБУ та обласній прокуратурі, посадовець організував корупційну схему з одержання щомісячних хабарів від рибогосподарських кооперативів за безперешкодну діяльність з розведення та вилову риби.

Правоохоронці задокументували факт вимагання чиновником "данини"від керівника аграрно-рибогосподарського кооперативу за безперешкодний рибний промисел на озері Катлабух в Ізмаїльському районі. В якості посередників він залучив своїх підлеглих з числа інспекторів Одеського рибоохоронного патруля.

У разі відмови від сплати щомісячно 240 тисяч гривень він погрожував складенням фіктивних протоколів щодо порушення виконання режиму вилову риби та використання озера, наслідком чого було б повне скасування дозвільної документації, необхідної для діяльності підприємства.

Фото: СБУ

Фігуранта було викрито після одержання 6400 доларів від керівника кооперативу. Йому повідомлено про підозру за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу (одержання неправомірної вигоди).

Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави. Тривають слідчі дії для встановлення всіх причетних до функціонування схеми.

Зазначимо також, що сторінку про начальника Одеського рибоохоронного патруля з його сайту наразі видалено. Однак з 4 вересня заступником начальника - тимчасово виконуючим обов'язки начальника там є Сергій Циганок.