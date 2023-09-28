Начальника рыбоохранного патруля Одесской области поймали на поборах за беспрепятственный вылов рыбы в озере

Главное управление полиции в Одесской области при оперативном сопровождении облуправления Службы безопасности Украины сообщило о подозрении в получении неправомерной выгоды начальнику управления Госагентства мелиорации и рыбного хозяйства в Одесской области.

Как сообщают в СБУ и областной прокуратуре, чиновник организовал коррупционную схему по получению ежемесячных взяток от рыбохозяйственных кооперативов за беспрепятственную деятельность по разведению и вылову рыбы.

Правоохранители задокументировали факт вымогательства чиновником "дани" от руководителя аграрно-рыбохозяйственного кооператива за беспрепятственный рыбный промысел на озере Катлабух в Измаильском районе. В качестве посредников он привлек своих подчиненных из числа инспекторов Одесского рыбоохранного патруля.

В случае отказа от уплаты ежемесячно 240 тысяч гривен он угрожал составлением фиктивных протоколов о нарушении выполнения режима вылова рыбы и использования озера, следствием чего была бы полная отмена разрешительной документации, необходимой для деятельности предприятия.

Фото: СБУ

Фигурант был разоблачен после получения 6400 долларов от руководителя кооператива. Ему сообщено о подозрении по части 3 статьи 368 Уголовного кодекса (получение неправомерной выгоды).

Сейчас подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога. Продолжаются следственные действия по установлению всех причастных к функционированию схемы.

Отметим также, что страница о начальнике Одесского рыбоохранного патруля с его сайта удалена. Однако с 4 сентября заместителем начальника – временно исполняющим обязанности начальника там является Сергей Цыганок.