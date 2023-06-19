Одесских чиновников Госпродпотребслужбы поймали на вымогательстве взяток с экспортеров зерна (ФОТО)

Служба безопасности Украины и Главное управление полиции в Киеве разоблачили чиновников, обложивших "данью" представителей отечественных компаний, занимающихся экспортом украинского зерна через порты Одесской области.

В частности, как говорится в сообщении СБУ, речь идет о должностных лицах Главного управления Госслужбы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в Одесской области и государственного учреждения "Одесская областная фитосанитарная лаборатория".

По данным спецслужбы, ежемесячные "доходы" организаторов схемы достигали 1 миллиона долларов. За взятки чиновники "гарантировали" предпринимателям беспрепятственное оформление лабораторных исследований и сертификатов соответствия сельхозтовара, необходимых для продажи зерновых в зарубежные страны.

Отмечается, что к незаконной деятельности должностные лица привлекли трех руководителей аффилированных частных компаний, занимающихся документальным сопровождением грузов. Установлено, что зернотрейдеры должны были платить суммы наличными или перечислять их на банковские счета подконтрольных должностным лицам фирм.

Сотрудники СБУ задокументировали несколько фактов получения должностными лицами взяток. В результате комплексных мероприятий задержаны бывший руководитель Управления фитосанитарной безопасности регионального управления Госпродпотребслужбы, заместитель руководителя и инспектор Одесской областной фитосанитарной лаборатории, а также три руководителя подконтрольных фирм.

Им сообщено о подозрении по части 5 статьи 27, части 3 статьи 368 (пособничество в получении взятки в крупном размере либо должностным лицом, занимающим ответственное положение, либо по предварительному сговору группой лиц, либо повторно, либо сопряженном с требованием неправомерной выгоды) и части 3 статьи 368-3 Уголовного кодекса (подкуп служебного лица частного юрлица).

В настоящее время четырем подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 5 миллионов гривен каждому. Еще двоим назначен круглосуточный домашний арест. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления.

В свою очередь, как сообщают в ГУНП в Киеве, ведущем расследование, и Киевской городской прокуратуре, речь идет, в частности, и о работниках центрального аппарата Госпродпотребслужбы.

Указано, что чиновники при составлении выводов лабораторных исследований зерновых культур умышленно указывали наличие в продукции карантинных организмов, чем и склоняли предпринимателей к предоставлению взяток в сумме 0,4 доллара за каждую тонну зерна.

Для сокрытия должностные лица привлекали представителей фумигационных и экспедиторских компаний, выступавших посредниками при получении неправомерной выгоды. Денежные средства перечислялись под видом оплаты за несуществующие услуги по контролю за фумигацией на банковские счета компании-нерезидента или получались посредниками наличными.

Зафиксировано девять эпизодов передачи должностным лицам взяток на общую сумму более 45 тысяч долларов. При этом одного из шести задержанных называют начальником отдела ГУ "Центральная фитосанитарная лаборатория".

Полиция и СБУ провели более 60 обысков по месту проживания и работы правонарушителей на территории Одесской, Киевской, Львовской, Днепропетровской областей и Киева. Изъяты черновые записи, подтверждающие преступную деятельность фигурантов.

Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: Киевская городская прокуратура Фото: Киевская городская прокуратура Фото: Киевская городская прокуратура Фото: Киевская городская прокуратура Фото: Киевская городская прокуратура Фото: Киевская городская прокуратура Фото: Киевская городская прокуратура Фото: Киевская городская прокуратура Фото: Киевская городская прокуратура

В прокуратуре при этом отмечают, что чиновникам инкриминирована, кроме части 3 статьи 368, также часть 2 статьи 364 УК (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

В полиции же заявляют, что всем участникам преступной схемы сообщено о подозрениях по части 3 статьи 368, части 3 статьи 369-2 (получение взятки за влияние на принятие решения чиновником, сопряженное с вымогательством) и части 4 статьи 368-3 (подкуп служебного лица частного юрлица, совершенный повторно или по предварительному сговору группой лиц или сопряженное с вымогательством).