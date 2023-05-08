Обложил "данью" экспортеров зерна: задержали одного из руководителей Госпродпотребслужбы в Харьковской области

Служба безопасности ликвидировала коррупционную схему в Главном управлении Госпродпотребслужбы в Харьковской области. Участники сделки систематически требовали деньги с представителей украинских компаний, экспортирующих отечественную агропродукцию.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

По данным следствия, незаконную деятельность организовал начальник одного из управлений госучреждения. Для реализации преступного механизма он привлек своего подчиненного – инспектора.

"За взятки должностные лица обещали аграриям "беспрепятственную" выдачу фитосанитарного сертификата соответствия сельхозпродукции. Сумма "дани" составляла 100 долл. за один грузовик с товаром. В случае неуплаты – угрожали максимально затягивать бюрократические процедуры по получению разрешительных документов", - отмечают правоохранители.

Сотрудники СБУ поэтапно задокументировали два эпизода извлечения неправомерной выгоды фигурантами за "сертификацию" 20 фур с украинским зерном.

Правоохранители задержали организатора схемы на получении второй части неправомерной выгоды.

"Пока ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом). Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", - сообщили в СБУ.

Там добавляют, что также планируется объявление о подозрении его сообщнику.

В настоящее время идет расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности. Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы.

Напомним, ранее в Одесской области разоблачили на взяточничестве старшего государственного инспектора таможенного поста "Белгород-Днестровский" Одесской таможни.